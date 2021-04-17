Uluslararası bir marka: "Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu"

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun uluslararası bir marka ve Türkiye'nin en büyük organizasyonu olduğunu belirterek, tura olan ilginin her geçen yıl arttığını bildirdi.

Küçükbakırcı, AA muhabirine, Fethiye-Marmaris etabının da tamamlanmasıyla turda artık son etaplara yaklaştıklarını söyledi.

Turda Türkiye'den iki takımın bulunduğunu belirten Küçükbakırcı, "Takımlarımızda ön grupta yarışıyor. Tekerlek farkıyla yarışı tamamlamış oluyorlar. Biz daha önceleri bu yerleri göremezken bugün çok iyi yerlere geldik. İnşallah bundan sonrada artık podyumlara doğru çıkıyoruz." dedi.

Türkiye'de bisiklet sporuna olan ilginin her geçen yıl arttığını vurgulayan Küçükbakırcı, bisiklet sporunun sevgisini artıran bu turun son yıllarda her yaştan ilgi gördüğünü bildirdi.

Turun geçtiği güzergahlarda ekranlara yansıyan birbirinden güzel alanların Türkiye'nin ve Muğla'nın tanıtımına da çok önemli katkılar sağladığını anlatan Küçükbakırcı, tura dünyaca ünlü sporcuların katıldığını dile getirdi.

"Dünyada 192 kanalda 700 milyon konuta giriyoruz"

Küçükbakırcı, bu sporcuların dünyada çok sayıda takipçisi olduğunu, ülkenin tanıtımı için de çok önemli olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Dünyada 192 kanalda 700 milyon konuta giriyoruz. Yaklaşık 3 milyar insan ülkemizin bu güzelliklerini görüyor, buraları merak ediyor. Aynı zamanda tura katılan sporcular da bu güzelliklere karşı hayranlıklarını gizleyemiyor. Özellikle dünyaca ünlü sporcuların bu organizasyona katılmaları buradaki güzellikleri de sosyal medya hesaplarından paylaşmaları bizim için artı bir durum oldu. Turda yaklaşık 50 gündür yarış kazanamayan bir İngiliz sporcu ülkemizde 3 etap kazandı. Artık o Türkiye turuna ilk kayıt yaptıranlardan olacak. Bütün olumsuzluklar burada gitti, yarış kazanmaya tekrar başladı. Etaplarda ikinci olan İsrailli sporcu yine dünya çapında önemli bir sporcu. Bu sporcuların Türkiye turunun içinde olması turun hem ilgisini hem rengini artırıyor. Dolayısıyla da yarışın kalitesini yükseltiyor."

Organizasyona ilgi ve alaka artarak devam ediyor

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun dünyada artık çok önemli bir noktada olduğunu vurgulayan Küçükbakırcı, "Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu Uluslararası bir marka. Aynı zaman ülkemizin en büyük organizasyonu. Dolayısıyla her geçen gün böyle bir marka olan organizasyona dünyada ilgi ve alaka artarak devam ediyor. Yabancılar şimdiden önümüzdeki yılın kaydını yaptırmaya başladılar. Biz 56. CumhurBaşkanlığı Bisiklet Turu'nun bir ay önce kayıtlarını kapattık. Çünkü limitimiz 176 sporcu ve 25 takımdı. Bunlara ulaştık. Halen yarışın içerisinde 154 kişiyle devam ediyoruz." diye konuştu.

Küçükbakırcı, son 4 yıldır özel organizasyonlara izin verdiklerini, bunlarla birlikte geçen yıl salgın olmasına rağmen 65 uluslararası yarış yaptıklarını söyledi.

Türkiye bisiklet sporcuları için önemli bir ülke

Bu kapsamda bir kaç yıldır Akdeniz'de yaklaşık 40 bin bisikletçiyi misafir ettiklerini aktaran Küçükbakırcı, gelen bisikletçilerin 2-3 ay kaldığını bildirdi.

Bisikletçilerin ya Türkiye ya da İspanya'ya gideceklerini belirten Küçükbakırcı, "İspanya'daki otellerde bu kadar ilgi ve alaka bulmaları mümkün değil. Türkiye'deki otellerdeki hizmeti bulmaları mümkün değil. İspanya'da otellerde ne yese ne içse para verecekler. Belirli saatlerde servis kapanacak. Ama Türkiye'de durum böyle değil. Buraya gelen sporcular otellerde verilen hizmetlere hayranlıklarını gizlemeden söylüyorlar. Sporcular bize 'hiçbir şartta dünyada böyle bir turda koşmadık, bu kadar ilgi de görmedik diyorlar." ifadelerini kullandı.

Küçükbakırcı, önümüzdeki yıllarda Türkiye'de 100 bin bisikletçiyi misafir etmek için çalışma yürüttüklerini kaydetti.