Uluslararası Boat Show Tuzla Kara fuarı başladı

Deniz tutkunlarını bir araya getiren, hafta sonu kapılarını açan 15 Mart Pazar akşamına kadar açık olacak Uluslararası Boat Show Tuzla Kara fuarında fiyatı 7 bin 500 TL ile 118 milyon TL arasında değişen 155 tekne görücüye çıktı.



Fuardan yapılan açıklamaya göre, fuarda barbekülü, buhar banyolu, jakuzili, çevreci elektrikle çalışan hybrid tekneler gibi bir çok ilginç özelliğe sahip tekne meraklıları için yerini aldı. Bu yıl, ilk kez katamaranlar da karada sergileniyor.



Boat Show Tuzla'da boyları 3 metre ile 44 metre arasında değişen 155 tekne yer alıyor. Fiyatları 7 bin 500 TL ile 118 Milyon TL arasında değişen tekneler arasında, dünya prömiyerini yapacak olan 24 adet lansman teknesi de ilk kez Boat Show Tuzla Kara Fuarı'nda deniz tutkunları ile buluştu.



35 ülkeden deniz severlerin katıldığı fuarda, boyu 30 metre altı olan 100'ün üzerinde Tekne özel olarak kurulan Mega Yapı'da kapalı alanda sergilenirken, 30 metre üstü 26 tekne ise ilk kez denizde sergileniyor. Kapalı bir tünelden ulaşılabilen deniz üzerindeki tekneleri, hava koşulları uygun olursa denize açılarak test edilebiliyor.

Boat Show Tuzla'da, "Yüzen Mücevherler" olarak tanımlanan ultra lüks mega yatlar, motor yatlar, yazlık ev genişliğinde ve konforunda tasarlanmış, ekonomik ve daha ucuz "Çevre Dostu Katamaranlar", yelkenliler ve guletler denizde konfordan ve lüksten vazgeçmeyenlerin beğenisine sunuldu. Denizde yaşamayı sevmek için illa çok lüks bir teknenizin olması gerekmiyor.



Boat Show Tuzla Kara Fuarı'nda, fiyatı motor dahil 15 bin TL'den başlayan ve Boğaz'dan Adalar'a gidip gelebileceğiniz seyir tekneleri, fiyatı 150 bin TL'den başlayan içinde mutfağı, tuvaleti, banyosu ve bir kamarası bulunan ve uzun yol alabileceğiniz ekonomik tekneler de mevcut.



En düşük bütçeliden en üstün özellikli tasarımlara, sektörün aranan markalarından seçkin üreticilere kadar 200'den fazla firma ve 500'den fazla markanın şov yaptığı Boat Show Tuzla Kara Fuarı için dünyaca ünlü markalar, yerli tasarımcılar 2020 modellerini ilk kez görücüye çıkardı. Fuarda sergilenen ve Türkiye prömiyeri yapılan 24 teknede ilk günden itibaren ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.



Hem Avrupa'da hem de Türkiye'de yıldızı yükselmeye başlayan katamaranlar, bu yıl yat tutkunlarının yeni gözdesi olarak öne çıkıyor. Geniş gövdesi ile yazlık ev rahatlığı sunan katamaranlar, denizde seyir halindeyken daha dengeli ve konforlu olması, yakıt tasarrufu sağlaması ile de popüler olmaya başladı.



Bu yıl, "Yazlık" yerine "Katamaran" modasının Boat Show Tuzla Kara Fuarı'nda kendini hissettireceği gözlenirken, sergilenecek teknelerin tamamı Türkiye'de ilk kez görücüye çıkacak.



Novumare, insansız deniz araçlarıyla Boat Show Tuzla'da



Deniz teknolojileri alanındaki projeleriyle Türkiye'de önemli bir yere sahip Novumare Technologies, Türkiye'de bir ilk olan insansız su üstü ve su altı platformlarını Boat Show Tuzla Fuarı'nda sergiliyor.

Novu-X, Novumare tarafından geliştirilen otonom su-üstü platformudur. Öncelikli olarak hidrografik inceleme, batimetrik inceleme ve güvenlik amaçlı gözetleme gibi çeşitli işlevlere sahip. Küçük boyutu ve hafifliği ile araç operasyon alanına kolayca taşınarak ve istenen işlemleri verimli bir şekilde gerçekleştiriyor.



Deep Mini, oşinografik araştırmalar, tekne altı sörvey işlemleri, genel su altı değerlendirmesi ve hızlı müdahale gibi sualtı gözlemi ve müşterilerin belirleyebileceği birçok farklı işlem için kullanılabilen uzaktan kumandalı yarı-otonom bir sualtı platformudur. Suda daha çevik hareket sağlayan ve aynı zamanda suyun uyguladığı yüzey sürtünme kuvvetini azaltan modern aerodinamik tasarıma sahip.

Projenin özellikleri arasında, maksimum 4 saat operasyon süresi, wi-fi ile Akıllı İnternet Bağlantısı, 100 metre derinliğe kadar kullanım ve 1080p 60fps Video Kaydı imkanı bulunuyor. Deep Mini liman işletmecileri, deniz dibi tarama şirketleri, tersaneler, marinalar, belediyeler, barajlar, gemi sahipleri, sörvey organizasyonları gibi birçok farklı müşteri segmentinin ihtiyaçlarını karşılıyor