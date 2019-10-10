Son Dakika Haberleri: Uluslararası Bodrum Cup yarışlarında dalgalanacak bayraklar özel öğrencilerden
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Uluslararası Bodrum Cup yarışlarında dalgalanacak bayraklar özel öğrencilerden

1 saat önce

Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı'nın özel öğrencileri, uluslararası deniz festivali American Hospital The Bodrum Cup'ta yarışan yatlarda dalgalanacak yarış bayraklarını kendi elleriyle boyayarak, ümitlerini ve şans dileklerini denizcilere iletti.

Uluslararası Bodrum Cup yarışlarında dalgalanacak bayraklar özel öğrencilerden, System.String[]

Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı'nın özel öğrencileri, uluslararası deniz festivali American Hospital The Bodrum Cup'ta yarışan yatlarda dalgalanacak yarış bayraklarını kendi elleriyle boyayarak, ümitlerini ve şans dileklerini denizcilere iletti.


Bu yıl dördüncü kez düzenlenen bayrak boyama etkinliğine Turgutreis Uğur Anadolu Lisesi öğrencilerinin yanı sıra Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı öğrencileri, velileri, öğretmenleri, gönüller, Yönetim Kurulu Üyeleri ve The Bodrum Cup Sosyal Sorumluluk Komitesi Üyeleri katıldı.


Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı'nın özel öğrencileri tarafından heyecanla boyanan rengarenk bayraklar, American Hospital The Bodrum Cup organizasyonunda yarışacak yatlara bir not ile birlikte armağan edildi. Her sene olduğu gibi bu sene de bu özel gençler yarışlar başladığında marinaya gelerek bayraklarını yatlarda dalgalanırken görebilecek. Çocuklar ayrıca festival kapsamında düzenlenen konser ve kutlamalara da katılarak gönüllerince eğlenecek.


Gerek fiziksel koşulları gerekse profesyonel kadrosu ile bugün dünya standartlarında hizmet vermekte olan Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı Rehabilitasyon Merkezi, fizyoterapi ve kişisel gelişim hizmetlerinin yanı sıra engellilerin bağımsız olarak yaşamlarını sürdürmelerini sağlamak için kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör firmaları ve American Hospital The Bodrum Cup gibi Bodrum markası organizasyonları ile de işbirliği gerçekleştiriyor. - MUĞLA

Anadolu Lisesi, Turgutreis, Bodrum, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 03:22 Kaynak: İHA
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