Son Dakika Haberleri: Uluslararası Boks Birliği İstanbul'da Toplanıyor

Uluslararası Boks Birliği İstanbul'da Toplanıyor

2 saat önce

Uluslararası Boks Birliği (AIBA) Yönetim Kurulu Toplantısı 8-9 Şubat tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Uluslararası Boks Birliği İstanbul'da Toplanıyor, System.String[]
Uluslararası Boks Birliği (AIBA) Yönetim Kurulu Toplantısı 8-9 Şubat tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek.

WOW İstanbul Otel'de AIBA Başkanı Gafur Rahimov ve AIBA Yönetim Kurulu Üyesi Eyüp Özgenç'in de katılımıyla gerçekleştirilecek toplantıda boksun geleceği ve 2020 Tokyo Olimpiyatları ile ilgili kararlar alınacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 01:56 Kaynak: AA

İstanbul, Spor
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