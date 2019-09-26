Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı Malatya'da yapıldı

Malatya Valiliği, Fırat Kalkınma Ajansı ve Turgut Özal Üniversitesi iş birliğiyle 5. Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı Malatya'da düzenlendi.



Düzenlenen konferansa Vali Aydın Baruş, AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Selim Pilten, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü Kalkınma ve Yapısal Uyum Daire Başkanı Dr. Fatih Gökyurt, Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu, Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, kamu kurum ve kuruluş yöneticileri, STK temsilcileri, akademisyenler katıldı.



Programın başında konuşan Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu, bölgeler arası ve bölge içi sosyo ekonomik gelişmişlik farklarının dünyanın birçok ülkesinin en önemli mesele olduğunu dile getirerek "Bu durum bölgesel gelişmeyi, kalkınmayı sürekli ülkelerin temel politikaları içinde yer almasına neden olmaktadır" dedi.



11. Kalkınma Planında bölgesel gelişmenin temel amacının yeniliğe ve işbirliğine dayalı olarak bölge içi ve bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmak olduğunu ifade eden Yoğunlu, "Bu çerçevede gelişmekte olan bölgelerde kentsel ve sınai altyapıların geliştirilmesi, gelişme potansiyeli haiz sektörlerde istihdamın artırılması ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi çeşitli mekanizma ve enstrümanlar ile desteklenmektedir. 11. Kalkınma Planı'nda Kalkınma Ajanslarımız, bölgede ilgili paydaşlar ile tasarlayacakları sonuç odaklı programlar kapsamında, yerel düzeydeki kurumların kapasitesinin geliştirilmesi, özel sektörün kurumsallaşması, sürdürülebilirliği ve verimliliğinin artırılması, gibi özel ve odak alanlarda faaliyetler yürütecekler." ifadelerini kaydetti.



Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü Kalkınma ve Yapısal Uyum Daire Başkanı Dr. Fatih Gökyurt ise Bölgesel Kalkınmada başarıyı yakalamak için tüm aktörlerin birlikte hareket etmesi gerektiğini dile getirerek "Kamu tarafı, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ile akademisyenlerin birlikte çalışması olmadan bu alanda tam olarak başarıyı sağlamak mümkün değil. Ülkemizdeki geçmişine baktığımızda bölgesel kalkınma anlamında meseleyi tabi KİT'lerin kuruluşuyla başlatabiliriz. Ama günümüze geldiğimizde artık sadece kamunun müdahalelerinden ibaret olmayan özel sektörü de, sivil toplumu da, akademiyi de işin içine dahil eden bir yaklaşımın daha geçerli ve önemli olduğunu görüyoruz" dedi.



Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut ise kalkınmanın yerelden başlatılması durumunda ilçelerin eğitim altyapısının ihmal edilmemesi gerektiğini ifade etti. Üniversitelerin tatil ve turizm gezi merkezleri olmadığını ifade eden Karabulut, "Eğitim alt yapısı hazır olan ülkenin her bölgesinde gençler gidip eğitimini alabilmeli. Üniversitelere ilçelerde gelişimin ve değişimin lokomotifi olmalı" şeklinde konuştu.



Son olarak söz alan Malatya Valisi Aydın Baruş ise 8 yıl önce Malatya'da ilki gerçekleştirilen Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansın yeniden Malatya'da düzenlendiğini anımsatarak "Sınırların ötesini düşünmeyi gerekli kılan küreselleşmeyle birlikte yerel olanı küresel, küresel olanı yerel boyutta düşünme ve harekete geçme anlayışını benimsemeliyiz. Dünya ölçeğinde azalmakta olan kaynakların gelecek nesillere aktarılması ve kalkınmanın sürdürülebilirliği öncelikli hale getirmiştir" dedi.



Türkiye'nin dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girebilmesi için topyekün hareket ederek çalışmak zorunda olduklarını ifade eden Baruş, "Türkiye'nin 11. Kalkınma Planında işaret edilen 2023 hedeflerine ulaşmamız için, hepimize büyük görevler düşüyor. Dünyada yaşanan çok yönlü dönüşüme paralel olarak kalkınma alanında da çağa ayak uyduran yaklaşımlara ihtiyaç duyulmaktadır. Bölgesel ve ulusal kalkınmaya ivme kazandıracak yeni paradigmaların üretilmesi büyük önem arz etmektedir" diye konuştu.



Konuşmaların ardından konferansa geçildi. - MALATYA