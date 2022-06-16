Yöresel kıyafet tercih eden solist, zaman zaman sergilediği dans performansı da Bursalı sanatseverler tarafından beğeni topladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından bu yıl 60'ıncısı düzenlenen "Uluslararası Bursa Festivali "nde Barcelona Gipsy Balkan Orkestrası, sahneye çıktı.

Kaynak: AA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Barcelona, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › 'Uluslararası Bursa Festivali 'nde Barcelona Gipsy Balkan Orkestrası sahne aldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.