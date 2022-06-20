Gecede sahne alan Hadise " Düm Tek Tek ", "Şampiyon", "Prenses" ve " Sıfır Tolerans" gibi şarkılarını Bursalı sevenleri ile birlikte söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından bu yıl 60'ıncısı düzenlenen Uluslararası Bursa Festivali'nde şarkıcı Hadise konser verdi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Uluslararası Bursa Festivali'nde Hadise sahne aldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.