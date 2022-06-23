"Uluslararası Bursa Festivali"nde Musa Eroğlu ve Sevcan Orhan sahne aldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından bu yıl 60'ıncısı düzenlenen "Uluslararası Bursa Festivali"nde Musa Eroğlu ve Sevcan Orhan aynı sahneyi paylaştı.

Reşat Oyal Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'ndaki konser öncesinde müzikseverler uzun kuyruklar oluşturdu.

Sanatçılar "Sen Bir Aysın", "Mihriban", "Yar Demedin", "Evlerinin Önü Yonca" ve " Halil İbrahim"in de arasında bulunduğu parçaları birlikte seslendirdi.

Konser sonunda Eroğlu ve Orhan'ın performansı müzikseverler tarafından uzun süre alkışlandı.