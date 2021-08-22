Uluslararası Bursa Festivali'nde "Tarla Kuşuydu Juliet" oyunu perde açtı - Son Dakika

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından bu yıl 59'uncusu düzenlenen "Uluslararası Bursa Festivali"'nde "Tarla Kuşuydu Juliet" oyunu sahnelendi.

Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen tiyatro gösterisine sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Ephraim Kishon'ın kaleme aldığı, Hale Kuntay'ın çevirdiği oyunun sahneye aktarımını Ali Volkan Çetinkaya üstlendi.

Tarla Kuşuydu Juliet" oyunu, Shakespeare'in ölümsüz eseri Romeo ve Juliet'in hafızalara kazınan aşkını konu ediyor.

Gecenin sonunda oyuncuların performansı sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.