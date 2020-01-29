Uluslararası Bursa Piyano Festivali başladı - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Uluslararası Bursa Piyano Festivali başladı - Son Dakika

Uluslararası Bursa Piyano Festivali başladı

6 saat önce

Çeşitli ülkelerden piyano sanatçılarının katıldığı "Uluslararası Bursa Piyano Festivali" başladı.

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Çeşitli ülkelerden piyano sanatçılarının katıldığı "Uluslararası Bursa Piyano Festivali" başladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Tayyare Kültür Merkezi'nde düzenlenen festival için ABD, İsveç, Japonya, Ukrayna, Bulgaristan ve Özbekistan ile 25 şehirden 250 piyano sanatçısı kente geldi.

Festivalde, genç müzisyenlerin performanslarını ünlü piyanistlerden oluşan jüri izledi.

Belediye Kültür Şube Müdürü Yusuf Sevinç, gazetecilere yaptığı açıklamada, müzik tarihinde önemli şahsiyetlerin bestelerini piyanoyla yaptığını belirterek, "Piyanoyu Bursalılarla buluşturmak için bu etkinliği gerçekleştirdik. Festival kapsamındaki resitaller, galalar, konserler, ücretsiz olarak sanatseverlerle buluşuyor." ifadesini kullandı.

Etkinlikte dünyaca ünlü piyano sanatçılarının yer aldığını aktaran Sevinç, şunları kaydetti:

"Devlet Sanatçısı Gülsin Onay, ABD'den Prof. Dr. Tamara Poddubnaya, İsveç'ten Natalia Kazimirovskaia ve 13 yaşındaki piyano dahimiz Mert Hakan Şeker de konserler kapsamında piyano resitalini icra edecek. Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Eskişehir Devlet Konservatuvarı akademik kadroları ile Bursa Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi ve Elena Çekiç Müzik Akademisinden piyanistler de performanslarını sergileyecek. Festivalin 'Master Class' bölümünde, ünlü piyanistler buraya gelen gençlere birebir piyano eğitimi verecek."

Katılımcılara sertifika ve madalyaların takdim edileceği festival, 1 Şubat cumartesi gerçekleştirilecek gala konseriyle sona erecek.

Amerika Birleşik Devletleri, İsveç, Bursa, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 06:26 Kaynak: AA
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