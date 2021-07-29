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"Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali" sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor - Son Dakika

"Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali" sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor

29.07.2021 09:29

"Sevgi birbirimize, barış hepimize" sloganıyla Büyükçekmece Belediyesi tarafından bu yıl 22. kez düzenlenen "Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali", 31 Temmuz'da sona erecek.

"Sevgi birbirimize, barış hepimize" sloganıyla Büyükçekmece Belediyesi tarafından bu yıl 22. kez düzenlenen "Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali", 31 Temmuz'da sona erecek.

Dünya Festivaller Birliği tarafından 7 kez "Dünyanın En İyi Kültür ve Sanat Festivali" ödülüne layık görülen festival, pandemi şartlarına uygun şekilde gerçekleştiriliyor.

Müzik dinletileri, sergiler, kukla gösterileri, sempozyumlar, sanat çalıştayı ve konserlerin sanatseverlerle buluştuğu festivale, bu yıl 65 ülkeden 367 sanat elçisi katılıyor.

Festival kapsamında Büyükçekmece Kültürpark'ta her yıl geleneksel olarak yapılan sevgi bahçesi oluşturuldu ve ülkelerin plakaları barış kütüğüne asıldı.

Mehteran gösterisinin ardından 65 ülkenin geleneksel kıyafetleriyle tarihi Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü üzerinde bir araya gelen gençler, bayraklarını dalgalandırarak, "sevgi birbirimize, barış hepimize" mesajını verdi. Ayrıca Büyükçekmece Gölü üzerine Flyboard ve Jetcar gösterisi gerçekleştirildi.

Kültürpark'taki Kemal Sunal Amfi Tiyatro'da düzenlenen açılış töreninde konuşan Dr. Hasan Akgün, böyle bir zamanda festivalde 65 ülke temsilcisi bulunmasının önemli olduğunu ve zengin bir içerikle festivali hazırladıklarını söyledi.

Akgün, Kovid-19 salgınına rağmen aralıksız olarak festivali geçen yıl da yaptıklarını hatırlatarak, yeni tip koronavirüsün herkesin hayatını olumsuz olarak etkilediğini ve bu anlamda mücadele eden sağlık çalışanlarına da teşekkürlerini iletti.

Festival kapsamındaki Uluslararası Altın Köprü Halk Dansları Yarışması ve Çağdaş Dans Yarışması'nın bu yıl çevrim içi ortamda düzenlendiğini belirten Akgün, "Umudumuz 2022'de 23. Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'ni muhteşem görüntülerle halkımızın önüne koymak. Her türlü şarta rağmen toplumumuzun sosyal faaliyetlerle ilgili bizden beklentilerini kenara atamayız." dedi.

Festivalin açılış törenine ayrıca İBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Şengül Altan Arslan, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İBB Bilimsel Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Birsen Çetin ve şarkıcı Suat Suna konuk oldu.

Festivalde bu yılki "Yılın Basın Ödülü" de Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu'na verildi.

Açılışın ardından konser veren usta müzisyen Fatih Erkoç, uzun zaman sonra yeniden sahnede olduğu için çok mutlu ve heyecanlı olduğunu dile getirerek, "Ellerim Bomboş", "Avuç İçi Kadar Mutluluk" ve "Memleketim"in aralarında bulunduğu birçok şarkı seslendirdi.

22. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali bünyesinde aynı zamanda "Hurda Metal Heykel", "Velvet Art", "Cam Üfleme Sanatı - Opalin Objeler Sergisi" ve "Zaman Zaman Saat Koleksiyonu" sergilerinin yanı sıra Uluslararası Geleneksel El Sanatları Sergisi ile kukla sergisi de her gün farklı bir gösteriyle sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor.

Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü, Büyükçekmece, Festival, Müzik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali' sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor - Son Dakika


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