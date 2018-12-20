Son Dakika Haberleri: Uluslararası Büyükler Badminton Turnuvası Sona Erdi

Uluslararası Büyükler Badminton Turnuvası Sona Erdi

12 saat önce

Dünya Sıralamasına ve 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarına Puan veren Türkiye Uluslararası Büyükler Badminton Turnuvası, 17-20 Aralık 2018 tarihleri arasında Ankara Türkiye Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde düzenlendi.

Uluslararası Büyükler Badminton Turnuvası Sona Erdi, System.String[]


Dünya Sıralamasına ve 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarına Puan veren Türkiye Uluslararası Büyükler Badminton Turnuvası, 17-20 Aralık 2018 tarihleri arasında Ankara Türkiye Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde düzenlendi.

4 gün süren organizasyona 37 ülkeden toplam 234 sporcu madalya mücadelesi verdi. Müsabakalar sonunda ise 1 Altın, 1 Gümüş ve 3 Bronz Madalya olmak üzere 5 Madalya Türk Badminton Milli Takımı'nın oldu.

Federasyon Başkanı Murat Özmekik, verilen desteğe teşekkür ederek, "Bizlere kaynakları seferber eden başta Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na desteklerinden dolayı teşekkür ediyor, daha fazla başarı ve ülkemizin güzel insanlarına daha fazla hizmet için desteklerinin artarak devam etmesini diliyorum" açıklamasını yaptı.

Turnuvada derece elde eden sporcular şu şekilde:  

Tek Kadınlar: 1'inci Özge Bayrak 2'nci ChinaYun Li 3/4 Aliye Demirbag 3/4 Anastasiia Shapovalova

Tek Erkekler: 1'inci IndonesiaIkhsan Leonardo Imanuel Rumbay 2 Emre Lale [3] 3/4Ade Resky Dwicahyo [1] 3/4 Georgii Karpov

Çift Kadınlar: 1'inci Nita Violina Marwah-Putri Syaikah 2'nci Metya Inayah Cindiani-Indah Cahya Sari Jamil 3/4 Bengisu Ercetin-Nazlıcan Inci 3/4 Elena Komendrovskaja-Maria Shegurova

Çift Erkekler1'inci Leo Rolly Carnando-Daniel Marthin 2'nci Peter Briggs-Gregory Mairs 3/4 Mehmet Capar-Emre Sonmez 3/4 Jaromir Janacek-Tomáš Švejda

Karışık Çiftler: 1'inci Danny Bawa Chrisnanta-Wei Han Tan 2'nci Leo Rolly Carnando-Indah Cahya Sari Jamil 3/4 Daniel Marthin-Nita Violina Marwah 3/4 Alex Vlaar-Mariya Mitsova

- Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 05:55 Kaynak: DHA

Tokyo, Ankara, Spor
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