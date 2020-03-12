Uluslararası Buz Pateni Federasyonu, Kanada'da düzenlenmesi planlanan Dünya Artistik Buz Pateni... - Son Dakika

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Uluslararası Buz Pateni Federasyonu, Kanada'da düzenlenmesi planlanan Dünya Artistik Buz Pateni...
7 saat önce
Uluslararası Buz Pateni Federasyonu, Kanada'da düzenlenmesi planlanan Dünya Artistik Buz Pateni Şampiyonası'nın korona virüsü salgını nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 01:15 Kaynak: İHA
Uluslararası Buz Pateni Federasyonu, Kanada'da düzenlenmesi planlanan Dünya Artistik Buz Pateni Şampiyonası'nın korona virüsü salgını nedeniyle iptal edildiğini duyurdu. - OTTAWA
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