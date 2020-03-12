Uluslararası Buz Pateni Federasyonu, Kanada'da düzenlenmesi planlanan Dünya Artistik Buz Pateni... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uluslararası Buz Pateni Federasyonu, Kanada'da düzenlenmesi planlanan Dünya Artistik Buz Pateni... - Son Dakika

Uluslararası Buz Pateni Federasyonu, Kanada'da düzenlenmesi planlanan Dünya Artistik Buz Pateni...

7 saat önce

Uluslararası Buz Pateni Federasyonu, Kanada'da düzenlenmesi planlanan Dünya Artistik Buz Pateni Şampiyonası'nın korona virüsü salgını nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.

Uluslararası Buz Pateni Federasyonu, Kanada'da düzenlenmesi planlanan Dünya Artistik Buz Pateni..., System.String[]

Uluslararası Buz Pateni Federasyonu, Kanada'da düzenlenmesi planlanan Dünya Artistik Buz Pateni Şampiyonası'nın korona virüsü salgını nedeniyle iptal edildiğini duyurdu. - OTTAWA

Kanada, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 01:15 Kaynak: İHA
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