Son Dakika Haberleri: Uluslararası Çalışma Örgütü: Afrika'daki göçlerin yüzde 80'i iç göç
Son Dakika Güncel Uluslararası Çalışma Örgütü: Afrika'daki göçlerin yüzde 80'i iç göç - Son Dakika

Uluslararası Çalışma Örgütü: Afrika'daki göçlerin yüzde 80'i iç göç

6 saat önce

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Fas Ofisi Direktörü Halim Hamzavi, Afrika'da yaşanan göçlerin yüzde 80'inin iç göç olduğunu belirtti.

Uluslararası Çalışma Örgütü: Afrika'daki göçlerin yüzde 80'i iç göç, System.String[]

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Fas Ofisi Direktörü Halim Hamzavi, Afrika'da yaşanan göçlerin yüzde 80'inin iç göç olduğunu belirtti.

Fas'ın başkenti Rabat'ta düzenlenen, Mağrip ülkelerinde "İş Gücü Göçü İstatistikleri" konulu bölgesel çalıştayın açılışında konuşan Hamzavi, göçlerin, yalnızca zorluklara ve sorunlara bağlı olmadığını, birçok Afrika ülkesinde kalkınma kaynaklarından biri olduğunu ifade etti.

Göçlerle, ekonomik ve sosyal deneyimlerin de aktarıldığını kaydeden Hamzavi, Afrika'daki göçlerin yüzde 80'inin iç göç olduğuna dikkati çekti.

Hamzavi, "Çalıştayın amacı, göçle ilgili istatistikler oluşturmak. Böylece işçi göçüne değer verebilmek ve göçü Mağrip'teki ekonomik, sosyal kalkınmanın kollarından biri haline getirmektir." dedi.

Fas Çalışma ve Mesleki Entegrasyon Bakanı Muhammed Emkiraz ise Afrika kıtasında ve Mağrip ülkelerindeki göçlere, ekonomik ve sosyal kalkınma taleplerinin neden olduğunu belirtti.

Emkiraz, Afrika'daki iç göçün, ticareti ve turizmi canlandıracağını, Afrika ülkelerinde bilgi ve tecrübe aktarımının yanı sıra sosyal entegrasyonu da sağlayacağına işaret etti.

Mağrip ülkelerinden ( Cezayir, Fas, Tunus, Libya, Moritanya) yetkililerin katılımıyla iki gün sürecek çalıştayda, iş gücü göçü ve uluslararası standartlar tartışılacak.

Uluslararası Çalışma Örgütü, Afrika, Fas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 11:00 Kaynak: AA
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