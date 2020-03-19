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Uluslararası Çalışma Örgütü: Covid-19 yüzünden dünya genelinde 25 milyon kişi işini kaybedebilir
7 saat önce
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle dünya genelinde yaklaşık 25 milyon kişinin işini kaybedebileceğini duyurdu.
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle dünya genelinde yaklaşık 25 milyon kişinin işini kaybedebileceğini duyurdu.
Cenevre merkezli Birleşmiş Milletler kuruluşu ILO'nun dünyada hızla yayılan Covid-19'a yönelik yayımladığı yeni raporda, pandemi haline gelen salgının küresel iş dünyası üzerindeki etkilerine dikkat çekildi.
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 02:13
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