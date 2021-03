Uluslararası Çevre Uzmanı: Tükenen kurbağa ırkı bile hayatımızı etkileyecek - Son Dakika

BİRLEŞMİŞ Milletler dahil olmak üzere birçok kuruma ve 40'tan fazla ülkeye çevre politikaları konusunda danışmanlık hizmeti veren Uluslararası Çevre Uzmanı Toby Couture, biyolojik çeşitlilik ve canlı ırklarına dikkat çekti. Toby Couture, "Kosta Rika'da nesli tükenen bir kurbağa ırkının benim hayatıma ne gibi bir etkisi var? diye sorduğumuzda, bu soruya bir cevap bulamıyoruz. Araştırdıkça daha sağlıklı, güçlü ve dayanıklı bir dünya için ekosistemin çeşitliliğinin önemli olduğu ortaya çıkıyor" dedi.

Birleşmiş Milletler dahil olmak üzere birçok kuruma ve 40'tan fazla ülkeye çevre politikaları konusunda danışmanlık hizmeti veren Uluslararası Çevre Uzmanı Toby Couture, Üsküdar SEV Ortaokulu öğrencileriyle bir araya geldi. Climate Talks (Küresel İklim Görüşmeleri) serisi kapsamında çevrim içi olarak etkinlikte Toby Couture, iklim değişikliği, ekosistem çeşitliliği, tükenen su kaynakları ve kirlenen okyanusların dünyanın dört ana sorunu olduğunu belirtti.

"ÇEŞİTLİLİK AZALDIKÇA EKOSİSTEM ZAYIFLAR"

Yenilebilir enerji üzerine çok sayıda global raporları da bulunan Toby Couture, seminerde dünyayı bekleyen dört önemli çevre sorununa dikkat çekti:

"İlk sorunumuz iklim değişikliği; şu an için baş etmemiz gereken dört büyük sorun var. Bunlardan ilki iklim değişikliği. Bundan 50-60 yıl önce konuşulmaya başlanan bu problem, şu an için gerçekliğini kanıtlamış ve hayatlarımızı tamamıyla etkisi altına almış durumda. Dünyanın üzerinde daha ne kadar bir süre yaşayabileceğimizi bilmiyoruz. Bu noktada hem insan ırkı hem de diğer canlılar için elimizden geleni yapmalıyız. İkinci problem biyolojik çeşitlilik ve canlı ırklarıyla ilgili. "Kosta Rika'da nesli tükenen bir kurbağa ırkının benim hayatıma ne gibi bir etkisi var?" diye kendimize sorduğumuzda, bu soruya bir cevap bulamıyoruz belki. Ancak, araştırdıkça aslında tüm sistemin nasıl da birbirine bağlı olduğunu fark ediyoruz. Daha sağlıklı, güçlü ve dayanıklı bir dünya için ekosistemin çeşitliliği çok önemli. Çeşitlilik azaldıkça ekosistem zayıflar. Bu nedenle ekosistemi, parkları ve yeşil alanları korumak önceliğimiz olmalı."

"SUDAN ASLA FERAGAT EDEMEYİZ"

Üçüncü önemli konunun ise su olduğunu hatırlatan Toby Couture, "Dünyanın birçok bölgesinde hissedilmeye başlanan su problemi, iklim değişikliği nedeniyle etkisini artırıyor. Kuruyan barajlar, tarım için yeterli su bulunamaması şimdilik karşılaştığımız sorunların bazıları… Hayatımızın devamı için birçok şeyden feragat edebiliriz, ancak su bunlardan biri değil. Dördüncü sorun da okyanusların temizliğiyle ilgili. Yüzde 70'i su olan dünyamızın sağlığı, okyanuslarımızın sağlığına bağlı" değerlendirmesinde bulundu.

"GENÇ NESİLİ GIPTAYLA VE UMUTLA İZLİYORUZ"

Çevre sorunları üzerine küresel çalışmalar yapan Toby Couture, seminerde, başlıca çözüm önerilerini ise şöyle sıraladı:

"Yenilenebilir enerji kendini sürekli yeniler ve hep oradadır. Güneş, rüzgar, jeotermal enerji ve hidroelektrik, yenilenebilir enerji kaynaklarından bazıları… Uzun vadede rakibi olmayan bu enerji türüne, fosil yakıtlarımız tükendiğinde ihtiyacımız olacak. Bu noktada, fosil yakıtları henüz tüketmeden alternatif enerjiler konusunda bilinçlenip, yatırımlarımızı bu yönde yapmalıyız. Yenilenebilir enerji kaynakları aynı zamanda kirliliğe de yol açmadığından artık devletler tarafından her gün daha fazla fark edilmeye başlandı. Yenilenebilir enerji, petrolden çok daha fazla iş olanağı sağlar ve daha sürdürülebilirdir. Önümüzdeki en büyük sınav, şu an dünyamıza hakim olan ana enerji sistemlerinden yenilenebilir, temiz enerji kaynaklarına doğru bir geçiş yapmaktır. Eğer bu yönde başarı sağlayabilirsek, ilkimle ilgili problemlerimizi yüzde 60-70 oranında çözmüş olacağız. Greta Thunberg gibi daha hayatının gençlik yıllarında sınırları zorlayarak bir değişim yaratmaya çalışan gençleri gıptayla izliyoruz. Genç nesil bizden ve bizim anne-babalarımızdan çok daha bilinçli. Bugün dokuz-on yaşlarında vejetaryen olmayı seçen çocuklar görüyoruz. Et tüketiminin çevreyi olumsuz yönde etkilediğini öğrendikten sonra et yememeyi tercih eden gençler, gelecek için umutlanmamızı sağlıyor. Küresel ısınmaya karşı ihtiyacımız olan en önemli şey bilinçli ve eğitimli bireyler."

Hayvanları korumanın önemine de değinen Couture, "Eko turizm de birçok ülkede iş yaratma ve çeşitlilik sağlama açısından fazlasıyla tercih edilmeye başlandı. Hayvanları parasal kazanç uğruna avlamak yerine onları doğal ortamlarında tutup, eko turizmi geliştirmeye çalışmak ülkelere daha büyük kazanç getirecektir. Hayvanları koruyabilmek için öncelikle onları canlı tutmanın insanlara bir kazanç getireceği konusunda toplumları ikna etmemiz gerekiyor. Hiç kimse bize bu yolun kolay bir yol olduğunu söylemedi. Ancak, burası bizim yuvamız ve onu korumak için elimizden gelen her şeyi yapmak zorundayız" ifadelerini kullandı.