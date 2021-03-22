Uluslararası Çevre Uzmanı: Tükenen kurbağa ırkı bile hayatımızı etkileyecek - Son Dakika

Uluslararası Çevre Uzmanı: Tükenen kurbağa ırkı bile hayatımızı etkileyecek

22.03.2021 13:12
Uluslararası Çevre Uzmanı: Tükenen kurbağa ırkı bile hayatımızı etkileyecek, System.String[]

BİRLEŞMİŞ Milletler dahil olmak üzere birçok kuruma ve 40'tan fazla ülkeye çevre politikaları konusunda danışmanlık hizmeti veren Uluslararası Çevre Uzmanı Toby Couture, biyolojik çeşitlilik ve canlı ırklarına dikkat çekti.

BİRLEŞMİŞ Milletler dahil olmak üzere birçok kuruma ve 40'tan fazla ülkeye çevre politikaları konusunda danışmanlık hizmeti veren Uluslararası Çevre Uzmanı Toby Couture, biyolojik çeşitlilik ve canlı ırklarına dikkat çekti. Toby Couture, "Kosta Rika'da nesli tükenen bir kurbağa ırkının benim hayatıma ne gibi bir etkisi var? diye sorduğumuzda, bu soruya bir cevap bulamıyoruz. Araştırdıkça daha sağlıklı, güçlü ve dayanıklı bir dünya için ekosistemin çeşitliliğinin önemli olduğu ortaya çıkıyor" dedi.

Birleşmiş Milletler dahil olmak üzere birçok kuruma ve 40'tan fazla ülkeye çevre politikaları konusunda danışmanlık hizmeti veren Uluslararası Çevre Uzmanı Toby Couture, Üsküdar SEV Ortaokulu öğrencileriyle bir araya geldi. Climate Talks (Küresel İklim Görüşmeleri) serisi kapsamında çevrim içi olarak etkinlikte Toby Couture, iklim değişikliği, ekosistem çeşitliliği, tükenen su kaynakları ve kirlenen okyanusların dünyanın dört ana sorunu olduğunu belirtti.

"ÇEŞİTLİLİK AZALDIKÇA EKOSİSTEM ZAYIFLAR"

Yenilebilir enerji üzerine çok sayıda global raporları da bulunan Toby Couture, seminerde dünyayı bekleyen dört önemli çevre sorununa dikkat çekti:

"İlk sorunumuz iklim değişikliği; şu an için baş etmemiz gereken dört büyük sorun var. Bunlardan ilki iklim değişikliği. Bundan 50-60 yıl önce konuşulmaya başlanan bu problem, şu an için gerçekliğini kanıtlamış ve hayatlarımızı tamamıyla etkisi altına almış durumda. Dünyanın üzerinde daha ne kadar bir süre yaşayabileceğimizi bilmiyoruz. Bu noktada hem insan ırkı hem de diğer canlılar için elimizden geleni yapmalıyız. İkinci problem biyolojik çeşitlilik ve canlı ırklarıyla ilgili. "Kosta Rika'da nesli tükenen bir kurbağa ırkının benim hayatıma ne gibi bir etkisi var?" diye kendimize sorduğumuzda, bu soruya bir cevap bulamıyoruz belki. Ancak, araştırdıkça aslında tüm sistemin nasıl da birbirine bağlı olduğunu fark ediyoruz. Daha sağlıklı, güçlü ve dayanıklı bir dünya için ekosistemin çeşitliliği çok önemli. Çeşitlilik azaldıkça ekosistem zayıflar. Bu nedenle ekosistemi, parkları ve yeşil alanları korumak önceliğimiz olmalı."

"SUDAN ASLA FERAGAT EDEMEYİZ"

Üçüncü önemli konunun ise su olduğunu hatırlatan Toby Couture, "Dünyanın birçok bölgesinde hissedilmeye başlanan su problemi, iklim değişikliği nedeniyle etkisini artırıyor. Kuruyan barajlar, tarım için yeterli su bulunamaması şimdilik karşılaştığımız sorunların bazıları… Hayatımızın devamı için birçok şeyden feragat edebiliriz, ancak su bunlardan biri değil. Dördüncü sorun da okyanusların temizliğiyle ilgili. Yüzde 70'i su olan dünyamızın sağlığı, okyanuslarımızın sağlığına bağlı" değerlendirmesinde bulundu.

"GENÇ NESİLİ GIPTAYLA VE UMUTLA İZLİYORUZ"

Çevre sorunları üzerine küresel çalışmalar yapan Toby Couture, seminerde, başlıca çözüm önerilerini ise şöyle sıraladı:

"Yenilenebilir enerji kendini sürekli yeniler ve hep oradadır. Güneş, rüzgar, jeotermal enerji ve hidroelektrik, yenilenebilir enerji kaynaklarından bazıları… Uzun vadede rakibi olmayan bu enerji türüne, fosil yakıtlarımız tükendiğinde ihtiyacımız olacak. Bu noktada, fosil yakıtları henüz tüketmeden alternatif enerjiler konusunda bilinçlenip, yatırımlarımızı bu yönde yapmalıyız. Yenilenebilir enerji kaynakları aynı zamanda kirliliğe de yol açmadığından artık devletler tarafından her gün daha fazla fark edilmeye başlandı. Yenilenebilir enerji, petrolden çok daha fazla iş olanağı sağlar ve daha sürdürülebilirdir. Önümüzdeki en büyük sınav, şu an dünyamıza hakim olan ana enerji sistemlerinden yenilenebilir, temiz enerji kaynaklarına doğru bir geçiş yapmaktır. Eğer bu yönde başarı sağlayabilirsek, ilkimle ilgili problemlerimizi yüzde 60-70 oranında çözmüş olacağız. Greta Thunberg gibi daha hayatının gençlik yıllarında sınırları zorlayarak bir değişim yaratmaya çalışan gençleri gıptayla izliyoruz. Genç nesil bizden ve bizim anne-babalarımızdan çok daha bilinçli. Bugün dokuz-on yaşlarında vejetaryen olmayı seçen çocuklar görüyoruz. Et tüketiminin çevreyi olumsuz yönde etkilediğini öğrendikten sonra et yememeyi tercih eden gençler, gelecek için umutlanmamızı sağlıyor. Küresel ısınmaya karşı ihtiyacımız olan en önemli şey bilinçli ve eğitimli bireyler."

Hayvanları korumanın önemine de değinen Couture, "Eko turizm de birçok ülkede iş yaratma ve çeşitlilik sağlama açısından fazlasıyla tercih edilmeye başlandı. Hayvanları parasal kazanç uğruna avlamak yerine onları doğal ortamlarında tutup, eko turizmi geliştirmeye çalışmak ülkelere daha büyük kazanç getirecektir. Hayvanları koruyabilmek için öncelikle onları canlı tutmanın insanlara bir kazanç getireceği konusunda toplumları ikna etmemiz gerekiyor. Hiç kimse bize bu yolun kolay bir yol olduğunu söylemedi. Ancak, burası bizim yuvamız ve onu korumak için elimizden gelen her şeyi yapmak zorundayız" ifadelerini kullandı.


Uluslararası Çevre Uzmanı: Tükenen kurbağa ırkı bile hayatımızı etkileyecek
Uluslararası Çevre Uzmanı: Tükenen kurbağa ırkı bile hayatımızı etkileyecek
Uluslararası Çevre Uzmanı: Tükenen kurbağa ırkı bile hayatımızı etkileyecek

Yenilenebilir Enerji, Birleşmiş Milletler, Üsküdar, Enerji, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Uluslararası Çevre Uzmanı: Tükenen kurbağa ırkı bile hayatımızı etkileyecek - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kasımpaşa, teknik direktör Fuat Çapa ile yollarını ayırdı Önce takip etti, sonra kurşun yağdırdı! Eşinin saldırısına uğrayan kadın, hayatını kaybetti İETT şoförü korona nedeniyle kapasitesi dolan otobüsün kapılarını açmadı, öfkeli vatandaşlar aracın önünü böyle kesti Öğretmenlerinin "Liseyi bitiremez" dediği genç herkesin yüzünü kara çıkardı Sinan Engin Fenerbahçe'nin, Erol Bulut'un yerine Joachim Löw ile anlaştığını öne sürdü Aşırı hız sonucu feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı Otomobilini çamaşır suyuyla yıkayan adam, fenalaşıp yaşamını yitirdi Kulisleri hareketlendiren iddia! Cumhurbaşkanı, MKYK ve Kabine'de birden fazla görev alanların sayısını azaltacak
15 yıllık arkadaşının iş bulma vaadine inandı! İmzaladığı formla 158 bin dolar borçlandırıldı 15 yıllık arkadaşının iş bulma vaadine inandı! İmzaladığı formla 158 bin dolar borçlandırıldı         
13:37
2 yaşındaki yeğenine tokat atıp sigara içiren amcadan pes dedirten savunma: Severek vuruyordum 2 yaşındaki yeğenine tokat atıp sigara içiren amcadan pes dedirten savunma: Severek vuruyordum         
13:34
Vladimir Putin'in ölüm listesi ifşa oldu! Rus casus hedefteki 6 kişinin isimlerini paylaştı Vladimir Putin'in ölüm listesi ifşa oldu! Rus casus hedefteki 6 kişinin isimlerini paylaştı         
13:08
Simge Sağın, adını kullanarak iş adamlarıyla cinsel içerikli konuşan kişiden şikayetçi oldu Simge Sağın, adını kullanarak iş adamlarıyla cinsel içerikli konuşan kişiden şikayetçi oldu         
12:57
Piyasalardaki dalgalanma sonrası AK Parti'den ilk açıklama: Merkez Bankası'ndaki görev değişikliği bir meydan okuma değildir Piyasalardaki dalgalanma sonrası AK Parti'den ilk açıklama: Merkez Bankası'ndaki görev değişikliği bir meydan okuma değildir         
12:04
Dolandırıcıların 'kargo gönderim ücreti' tuzağı! Mesaj atarak kandırmaya çalışıyorlar Dolandırıcıların 'kargo gönderim ücreti' tuzağı! Mesaj atarak kandırmaya çalışıyorlar         
11:52
Dolardaki artış sonrası Ayasofya İmamı Boynukalın'dan dikkat çeken çıkış: Faizcilerle mücadele İslam'ın emridir Dolardaki artış sonrası Ayasofya İmamı Boynukalın'dan dikkat çeken çıkış: Faizcilerle mücadele İslam'ın emridir         
11:42
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, mini elbiseli pozlarıyla sosyal medyayı kasıp kavuruyor Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, mini elbiseli pozlarıyla sosyal medyayı kasıp kavuruyor         
11:30
Şehir hayatını bırakıp dağ evine yerleşti! Mağarada çadır kurup bekliyor, haftalık 2 bin TL kazanıyor Şehir hayatını bırakıp dağ evine yerleşti! Mağarada çadır kurup bekliyor, haftalık 2 bin TL kazanıyor         
10:47
19 yıl boyunca hapisten çıkmasını beklemişler! Babasının katilini öldürttü 19 yıl boyunca hapisten çıkmasını beklemişler! Babasının katilini öldürttü         
10:42
Son dakika: Borsada iki kez ara verilen işlemler tekrar başladı! Kayıp yüzde 8'in üzerinde Son dakika: Borsada iki kez ara verilen işlemler tekrar başladı! Kayıp yüzde 8'in üzerinde         
10:11
Hırsızlar hiçbir şeye dokunmadan hayalet göstergeyi alıp kaçtı! 20 bin lira masraf var Hırsızlar hiçbir şeye dokunmadan hayalet göstergeyi alıp kaçtı! 20 bin lira masraf var         
10:07
Cinsel içerikli görüntülerini çektiği eski sevgilisini, Cinsel içerikli görüntülerini çektiği eski sevgilisini, "Sülalene muhteşem bir klip hazırladım" sözleriyle tehdit etmiş         
09:56
Cesur sahne televizyonda dahi verilmedi! Barış ve Dicle'nin öpüşme sahnesi Menajerimi Ara'ya damga vurdu Cesur sahne televizyonda dahi verilmedi! Barış ve Dicle'nin öpüşme sahnesi Menajerimi Ara'ya damga vurdu         
09:45
Bu ilçede ikamet edenler şaşkın! 15 gündür havadan yumurta yağıyor Bu ilçede ikamet edenler şaşkın! 15 gündür havadan yumurta yağıyor         
09:38
Risk haritasında mavi kalan tek il Şırnak oldu! Sırları da son derece basit Risk haritasında mavi kalan tek il Şırnak oldu! Sırları da son derece basit         
07:55
Abdullah Gül, Devlet Bahçeli'nin sert açıklaması sonrası sessizliğini bozdu Abdullah Gül, Devlet Bahçeli'nin sert açıklaması sonrası sessizliğini bozdu         
18:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2021 13:54:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Uluslararası Çevre Uzmanı: Tükenen kurbağa ırkı bile hayatımızı etkileyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei