Uluslararası Ceza Mahkemeleri Mekanizması Temyiz Konseyi, Eski Sırp Lider Radovan Karadzic'in 1995...
1 saat önce
Uluslararası Ceza Mahkemeleri Mekanizması Temyiz Konseyi, eski Sırp lider Radovan Karadzic'in 1995 yılının temmuz ayında Srebrenitsa'nın düşmesinden sonra işlenen cinayetlerden bilgisi olduğunu teyit etti.
Uluslararası Ceza Mahkemeleri Mekanizması Temyiz Konseyi, eski Sırp lider Radovan Karadzic'in 1995 yılının temmuz ayında Srebrenitsa'nın düşmesinden sonra işlenen cinayetlerden bilgisi olduğunu teyit etti.
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 05:01 Kaynak: AA
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