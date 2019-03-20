Son Dakika Haberleri: Uluslararası Ceza Mahkemeleri Mekanizması Temyiz Konseyi, Eski Sırp Lider Radovan Karadzic'in 1995...

Uluslararası Ceza Mahkemeleri Mekanizması Temyiz Konseyi, Eski Sırp Lider Radovan Karadzic'in 1995...

1 saat önce

Uluslararası Ceza Mahkemeleri Mekanizması Temyiz Konseyi, eski Sırp lider Radovan Karadzic'in 1995 yılının temmuz ayında Srebrenitsa'nın düşmesinden sonra işlenen cinayetlerden bilgisi olduğunu teyit etti.

Uluslararası Ceza Mahkemeleri Mekanizması Temyiz Konseyi, Eski Sırp Lider Radovan Karadzic'in 1995..., System.String[]
Uluslararası Ceza Mahkemeleri Mekanizması Temyiz Konseyi, eski Sırp lider Radovan Karadzic'in 1995 yılının temmuz ayında Srebrenitsa'nın düşmesinden sonra işlenen cinayetlerden bilgisi olduğunu teyit etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 05:01 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bosna Kasabı'na Verilen 40 Yıllık Hapis Cezası Müebbette Çevrildi Ceza'nın Podyumda Yaptığı El Hareketi Sosyal Medyanın Gündemine Oturdu Mehmet Kasapoğlu ve Binali Yıldırım, Milli Takım Kampını Ziyaret Etti Muharrem İnce'den MHP Milletvekili Cemal Enginyurt'a 50 Bin Liralık Dava
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.3.2019 18:59:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uluslararası Ceza Mahkemeleri Mekanizması Temyiz Konseyi, Eski Sırp Lider Radovan Karadzic'in 1995...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]