Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizması Başsavcısı Brammertz Belgrad'da - Son Dakika
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Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizması Başsavcısı Brammertz Belgrad'da

06.05.2022 15:37
Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizması Başsavcısı Brammertz Belgrad'da

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizması Başsavcısı Serge Brammertz'i ülkenin başkenti Belgrad'da kabul etti.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizması Başsavcısı Serge Brammertz'i ülkenin başkenti Belgrad'da kabul etti.

Sırbistan Cumhurbaşkanlığınca yapılan açıklamada toplantıda, Rezidüel Mekanizması ile Sırbistan arasındaki iş birliği, savaş suçlularının cezalandırılması, ilgili davalarda bölge ülkeleri arasındaki adli iş birliği ve kayıp kişilerin bulunması konularının ele alındığı ifade edildi.

Açıklamada, Vucic'in, "bazı konulardaki anlaşmazlıklara" rağmen, Sırbistan'ın bölgesel adli iş birliğinin geliştirilmesinde önemli rol oynadığını ve ülkesinin bölgedeki uzlaşmaya katkıda bulunmayı sürdüreceğini ifade ettiği belirtildi.

Brammertz'in, Sırbistan'ın savaş suçlularını cezalandırmadaki rolünü memnuniyetle karşıladığını, ülkenin iddianame ve soruşturmalar hakkında bilgi alışverişinde son derece şeffaf olduğunu ve bunun da belirli davaların daha hızlı işlemesine büyük katkı sağladığını söylediği kaydedildi.

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Kaynak: AA

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