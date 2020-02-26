Uluslararası Ceza Mahkemesi, Afganistan kararını 5 Mart'ta açıklayacak - Son Dakika
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Uluslararası Ceza Mahkemesi, Afganistan kararını 5 Mart'ta açıklayacak

24 dakika önce

Merkezi Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Afganistan savaşı sırasında işlendiği öne sürülen muhtemel savaş suçlarıyla ilgili reddedilen soruşturma talebine ilişkin kararını 5 Mart'ta açıklayacak.

Uluslararası Ceza Mahkemesi, Afganistan kararını 5 Mart'ta açıklayacak, System.String[]

Merkezi Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Afganistan savaşı sırasında işlendiği öne sürülen muhtemel savaş suçlarıyla ilgili reddedilen soruşturma talebine ilişkin kararını 5 Mart'ta açıklayacak.

UCM tarafından yapılan yazılı açıklamada, temyiz dairesinin, Afganistan savaşı sırasında işlendiği iddia edilen muhtemel savaş suçları ve insanlığa karşı suçlarla ilgili soruşturma talebinin reddi kararına karşı Başsavcı Fatou Bensouda'nın itirazına ilişkin kararını 5 Mart'ta yapılacak duruşmada açıklanacağı belirtildi.

UCM'de ABD'nin yargılanması talebi

Bensouda, Kasım 2017'de, ABD askerleri, ABD Merkezi Haber alma Teşkilatı (CIA) ve Afgan askerlerin Afganistan savaşı sırasında savaş suçu, Taliban'ın da insanlık suçu işlediğine dair iddialara yönelik soruşturma talebinde bulunmuştu.

ABD'nin UCM'ye üye olmasa bile ABD askerlerinin iddia edilen savaş suçunu UCM'ye üye olan Afganistan'da işlediği için sorgulanabileceği belirtilmişti.

ABD, Afganistan'da veya başka bir yerde Amerikan askerleri hakkındaki suistimal iddialarını soruşturmaya veya bu konuda kovuşturma başlatmaya teşebbüs eden UCM personeline vize vermeyeceği tehdidinde bulunmuş ve Başsavcısı Bensouda'nın ABD'ye giriş vizesini iptal etmişti.

UCM ilk derece dairesi 12 Nisan 2019'da Bensouda'nın ilgili soruşturma talebini oy birliğiyle reddetmiş, Bensouda ise red kararını UCM temyiz dairesine taşımıştı.

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Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 09:18 Kaynak: AA
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