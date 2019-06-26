Son Dakika Haberleri: Uluslararası Ceza Mahkemesi, Arakanlı Müslümanlara yönelik suçların araştırılmasını istedi
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Uluslararası Ceza Mahkemesi, Arakanlı Müslümanlara yönelik suçların araştırılmasını istedi

1 saat önce

Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı, Myanmar’dan Bangladeş'e göçe zorlanan 700 bin Arakanlı Müslüman'a yönelik suçların araştırılmasını istedi.

Uluslararası Ceza Mahkemesi, Arakanlı Müslümanlara yönelik suçların araştırılmasını istedi, System.String[]
Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı, Myanmar'dan Bangladeş'e göçe zorlanan Arakanlı Müslümanlara yönelik suçların araştırılmasını istedi.

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Başsavcı Fatou Bensuda'nın Myanmar'ın Arakanlı Müslümanlara karşı işlediği suçlarla ilgili soruşturma talebinde bulunduğunu duyurdu.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 03:53 
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