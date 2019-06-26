Uluslararası Ceza Mahkemesi, Arakanlı Müslümanlara yönelik suçların araştırılmasını istedi
1 saat önce
Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı, Myanmar’dan Bangladeş'e göçe zorlanan 700 bin Arakanlı Müslüman'a yönelik suçların araştırılmasını istedi.
Uluslararası Ceza Mahkemesi
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 03:53
Başsavcısı, Myanmar
'dan Bangladeş
'e göçe zorlanan Arakanlı Müslümanlara yönelik suçların araştırılmasını istedi.
Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Başsavcı Fatou Bensuda'nın Myanmar'ın Arakanlı Müslümanlara karşı işlediği suçlarla ilgili soruşturma talebinde bulunduğunu duyurdu.
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