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Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcılığı'na seçilen Karim Khan yemin ederek görevine başladı - Son Dakika

Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcılığı'na seçilen Karim Khan yemin ederek görevine başladı

16.06.2021 12:51
Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcılığı'na seçilen Karim Khan yemin ederek görevine başladı, System.String[]

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcılığı'na seçilen İngiliz Hukukçu Karim Asad Ahmad Khan, yemin ederek görevine başladı.

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcılığı'na seçilen İngiliz Hukukçu Karim Asad Ahmad Khan, yemin ederek görevine başladı.

UCM'nin Lahey'deki binasında Mahkeme Başkanı Hakim Piotr Hofmanski huzurunda yeminini eden Karim Khan, 9 yıllık Başsavcılık görevine bugün resmen başlamış oldu.

Khan, yemin töreninin ardından yaptığı konuşmada, suçluların cezasız kalmaması için çalışacağını ve bu doğrultuda mahkemenin kurucu anlaşması Roma Statüsü'ne bağlı hareket edeceğini kaydetti.

Savcılık birimi olarak mağdurlara çok şey vadedip mahkemeden elleri boş göndermemeleri gerektiğine değinen Khan, gerçeğe uygun hareket edeceklerini belirtti.

En son BM adına Irak'ta terör örgütü DEAŞ'ın soykırım, insanlığa karşı işlenen suçlar ve savaş suçları hakkında inceleme yapan ekibin başkanlığını yürüten Khan, adını ilk kez 2014'te İsrail'in Gazze'ye saldırısı ve ABD'nin Afganistan'daki savaş suçları üzerine yaptığı soruşturmalarla duyurmuştu.

Eski Başsavcı Fatou Bensouda'dan veda mesajı

Bu arada, UCM'deki Başsavcılık görevi dün sona eren Fatou Bensouda veda mesajı yayımladı.

Bensouda, kendisi için yapılan veda toplantısında "Savcılığın adil, etkili ve caydırıcı olmak için tarafların kim olduğuna bakmaksızın korkusuzca ve kayırmadan sadece hukuka dayanarak karar vermesi gerekir." ifadelerini kullandı.

Mahkemedeki görevine 2004'te savcılık biriminde başlayan Gambiya'lı Bensouda, 15 Haziran 2012'de UCM'ye taraf devletlerin oylarıyla Başsavcı olarak göreve başlamıştı.

Bensouda, görevde kaldığı 9 yıl boyunca Afganistan, Filistin, Ukrayna, Myanmar olaylarına ilişkin önemli kararlara imza atmıştı.

Bensouda, Amerikan askerlerinin Afganistan'da savaş suçu işleyip işlemediklerini soruşturduğu için eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde ABD'nin vize yaptırımına maruz kalmıştı.

Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcılığı'na seçilen Karim Khan yemin ederek görevine başladı
Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcılığı'na seçilen Karim Khan yemin ederek görevine başladı
Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcılığı'na seçilen Karim Khan yemin ederek görevine başladı

Amerika Birleşik Devletleri, Uluslararası Ceza Mahkemesi, Afganistan, Savaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcılığı'na seçilen Karim Khan yemin ederek görevine başladı - Son Dakika


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