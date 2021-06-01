Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Bensouda, Sudan'da savaş mağdurlarıyla bir araya geldi - Son Dakika

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Fatou Bensouda, Sudan'ın batısında yer alan Güney Darfur eyaletinde binlerce yerinden edilmiş sığınmacının kaldığı Kelme Kampı'nı ziyaret etti.

Sudan resmi haber ajansı SUNA'nın haberine göre UCM Başsavcısı Bensouda, 100 binden fazla sığınmacının kaldığı kampta siviller ve insanlığa karşı işlenen suçların mağdurları ve yetkililerle görüştü.

"El Beşir UCM'ye" yazılı pankartlar taşıyan kamp sakinleri, Bensouda'dan 2019'daki askeri darbeyle görevine son verilen eski Cumhurbaşkanı Ömer El Beşir'in UCM'de yargılanmasını talep etti.

Bensouda, ziyaretinin tüm insan hakları ihlallerinin incelenmesi için UCM müfettişlerinin bölgeye gelişini teyit etmek ve mevcut hükümetle Darfur'daki suçlarla ilgili henüz uygulanmayan yakalama kararlarının görüşülmesini amaçladığını belirtti.

UCM'deki Darfur davaları

Sudan'ın, UCM kurucu statüsü olan Roma Statüsü'ne taraf olmamasına rağmen Darfur hakkında 2005'te Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde alınan karar sayesinde, UCM'de soruşturma başlatılmıştı.

20 ay devam eden ön incelemenin ardından UCM, Darfur'da işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı işlenen suçlarla bağlantılı oldukları iddiasıyla beş zanlı hakkında 27 Nisan 2007'de yakalama emri çıkartmıştı.

Bu kişiler arasında Cancavid milislerinin komutanı olduğu iddia edilen Ali Muhammad Ali Abdulrahman'ın yanı sıra eski Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir ile eski İçişleri Bakanı Ahmed Muhammed Harun da bulunuyor.

UCM ayrıca Afrika Birliği Barış Gücü üssü Haskanita'ya yapılan saldırıyla bağlantılı olarak savaş suçu işlediği iddiasıyla Sudanlı direniş lideri Bahar İdris Abu Garda ve Abdullah Banda hakkında da yakalama kararı çıkarmıştı.

Ali Kuşayb olarak da bilinen Ali Muhammad Ali Abdulrahman, Darfur olaylarıyla ilgili UCM'ye teslim edilen ilk zanlı oldu.

Sudan hükümetiyle savaşan Cancavid milislerinin komutanı olduğu iddia edilen Abdulrahman, Darfur Savaşı'nda Sudan hükümeti ile Cancavid milisleri arasında gerçekleşen görüşmelerde yer almıştı.