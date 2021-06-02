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Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Bensouda'dan Sudan'a eski İçişleri Bakanı "Harun'u teslim edin" çağrısı - Son Dakika

Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Bensouda'dan Sudan'a eski İçişleri Bakanı "Harun'u teslim edin" çağrısı

02.06.2021 23:40
Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Bensouda'dan Sudan'a eski İçişleri Bakanı

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Fatou Bensouda, eski Sudan İçişleri Bakanı Ahmed Muhammed Harun'un UCM'ye teslim edilmesi gerektiğini belirtti.

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Fatou Bensouda, eski Sudan İçişleri Bakanı Ahmed Muhammed Harun'un UCM'ye teslim edilmesi gerektiğini belirtti.

Sudan resmi haber ajansı SUNA'ya göre, Bensouda, Adalet Bakanlığında düzenlediği basın toplantısında, sahadan daha fazla kanıt toplamak için ileriki dönemde UCM'den bir müfettiş ekibinin Sudan'a geleceğini açıkladı.

Kuzey, Güney ve Batı Darfur'daki mağdurları ziyaret etmek için ikinci kez Sudan'a geldiğini aktaran Bensouda, mağdurlardan adaletin yerini bulması konusundaki heveslerini hissettiğini dile getirdi.

Bensouda, mağdurlardan Sudan'a gelecek müfettişlerle iletişim kurmalarını ve iş birliği yapmalarını isteyerek "Toplanabilecek en iyi delil, olay yerinden toplanan delildir." dedi.

Bensouda,"(Eski Sudan İçişleri Bakanı) Ahmed Harun temmuz ayı içerisinde mahkemeye teslim edilmeli." ifadelerini kullandı.

Mahkemeye tanıklık edecek kişilerin korunacağını vurgulayan Bensouda, Darfur'daki mağdurları ziyareti boyunca, asıl taleplerinin aranan kişilerin UCM'ye teslim edilmesi olduğunu hissettiğini ve bu sebeple Sudan'a geldiğini belirtti.

Başsavcı, Egemenlik Konseyi Başkanı Abulfettah el-Burhan ve Başbakan Abdullah Hamduk ile de görüştü.

Görüşmelerde, Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan, Sudan yargı kurumlarına, mağdurlar ve mazlumların haklarını ve mağduriyetlerini giderme yeteneklerine güvendiğini ifade ederken, Sudan Başbakanı Hamduk adaleti tesis etmek için Uluslararası Ceza Mahkemesi ile iş birliği yapmaya hazır olduklarını kaydetti.

UCM'deki Darfur davaları

Sudan'ın, UCM kurucu statüsü olan Roma Statüsü'ne taraf olmamasına rağmen Darfur hakkında 2005'te Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde alınan karar sayesinde, UCM'de soruşturma başlatılmıştı.

20 ay devam eden ön incelemenin ardından UCM, Darfur'da işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı işlenen suçlarla bağlantılı oldukları iddiasıyla beş zanlı hakkında 27 Nisan 2007'de yakalama emri çıkartmıştı.

Bu kişiler arasında Cancavid milislerinin komutanı olduğu iddia edilen Ali Muhammad Ali Abdulrahman'ın yanı sıra eski Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir ile eski İçişleri Bakanı Ahmed Muhammed Harun da bulunuyor.

UCM ayrıca Afrika Birliği Barış Gücü üssü Haskanita'ya yapılan saldırıyla bağlantılı olarak savaş suçu işlediği iddiasıyla Sudanlı direniş lideri Bahar İdris Abu Garda ve Abdullah Banda hakkında da yakalama kararı çıkarmıştı.

Ali Kuşayb olarak da bilinen Ali Muhammad Ali Abdulrahman, Darfur olaylarıyla ilgili UCM'ye teslim edilen ilk zanlı oldu.

Sudan hükümetiyle savaşan Cancavid milislerinin komutanı olduğu iddia edilen Abdulrahman, Darfur Savaşı'nda Sudan hükümeti ile Cancavid milisleri arasında gerçekleşen görüşmelerde yer almıştı.

Uluslararası Ceza Mahkemesi, Süleyman Soylu, Adalet, Sudan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Bensouda'dan Sudan'a eski İçişleri Bakanı 'Harun'u teslim edin' çağrısı - Son Dakika


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