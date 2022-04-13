Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Han, Buça'da incelemelerde bulundu - Son Dakika
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Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Han, Buça'da incelemelerde bulundu

13.04.2022 15:51
Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Han, Buça'da incelemelerde bulundu

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han, Ukrayna'ya yaptığı ziyarette başkent Kiev'in yakınlarında yer alan Buça şehrinde incelemelerde bulundu.

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han, Ukrayna'ya yaptığı ziyarette başkent Kiev'in yakınlarında yer alan Buça şehrinde incelemelerde bulundu.

UCM'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Başsavcı Kerim Han, Ukrayna ziyaretinde Ukrayna Başsavcısı İrina Venediktova'yla temaslarda bulundu." denildi.

UCM'nin yürüttüğü bağımsız soruşturma için Ukrayna'nın sağladığı iş birliğinden duyulan memnuniyetin dile getirildiği paylaşımda, sorumluların cezalandırılması için Ukrayna ile Mahkeme arasındaki iş birliğinin güçlendirilerek devam ettirilmesinin önemi vurgulandı.

Bu arada, Buça şehrindeki incelemeler sırasında uluslararası ajanslara açıklamalarda bulunan Başsavcı Han, "Ukrayna, çok sayıda suçun işlendiği bir yer. Mahkemenin yetkisine giren suçların işlendiğine ilişkin yeterli şüphemiz oluştuğu için buradayız. Gerçeği ortaya çıkarmak için savaş ortamındaki belirsizliği aşmalıyız." ifadelerini kullandı.

Başsavcı Han, 16 Mart'ta Ukrayna'ya ilk ziyaretini yapmış, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile video konferans yöntemiyle görüşmüştü.

UCM'nin Ukrayna soruşturması

Ukrayna ve Rusya'nın UCM'ye taraf olmaması sebebiyle bu iki devletin vatandaşlarının işlediği suçlar veya bu iki ülkenin topraklarında işlenen suçlara ilişkin Mahkeme'nin genel bir yargı yetkisi bulunmuyordu.

Ukrayna, 8 Eylül 2015'te, UCM'ye taraf olmamasına rağmen 21 Kasım 2013'teki "meydan olayları" ve sonrasında işlenen savaş suçu ve insanlığa karşı suçların soruşturulması için Mahkeme'ye kısıtlı yargı yetkisi vermişti.

UCM'ye taraf 41 ülkeden başvuru gelmesiyle Mahkeme'nin yargı yetkisi hem 21 Kasım 2013 öncesindeki suçları hem de muhtemel soykırım suçunu kapsayacak şekilde genişletilmişti.

UCM Savcılığı, taraf ülkelerden gelen başvuruların ardından soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.

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Uluslararası Ceza Mahkemesi, Başsavcı, Ukrayna, Kiev, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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