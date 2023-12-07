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Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden İsrail'e çok net uyarı! Gazze'ye yardımları engellemek savaş suçudur - Son Dakika
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Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden İsrail'e çok net uyarı! Gazze'ye yardımları engellemek savaş suçudur

Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Han, Gazze'de sivillere yardım malzemeleri ulaştırılmasını kasten engellemenin savaş suçu olarak değerlendirilebileceği uyarısında bulundu.

07.12.2023 - 08:17,
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Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Karim Han, Gazze'deki sivillere yardımların ulaştırılmasını kasten engellemenin savaş suçu olarak değerlendirilebileceği uyarısında bulundu.

"GAZZE'YE İNSANİ YARDIM GİRİŞİNE DERHAL İZİN VERİN"

Han, X hesabından yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Gazze'de insani felaketin önlenmesi ve dünya barışını korumak için olağanüstü yetkisini ilk kez kullanarak BM Güvenlik Konseyine (BMGK) ateşkes içeren 99. maddeyi hatırlatan mektup göndermesine atıf yaparak Gazze'ye geniş çaplı insani yardım girişine derhal izin verilmesi gerektiğini vurguladı.

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden İsrail'e net uyarı! Gazze'ye yardımları engellemek savaş suçudur

İSRAİL AÇIK AÇIK SAVAŞ SUÇU İŞLİYOR

UCM Başsavcısı Han, "(Gazze'de) Sivillere yönelik yardım malzemelerini kasten engellemenin UCM Roma Tüzüğü'ne göre savaş suçu teşkil edebileceğini mümkün olan en açık ifadelerle yinelemek isterim." ifadesini kullandı.

"GAZZE'DEKİ SİVİLLER BÜYÜK TEHLİKE ALTINDA"

Guterres, BMGK'ye gönderdiği mektupta, İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'deki sivillerin büyük tehlike altında olduğunu, sivilleri koruyacak güvenli hiçbir yer bulunmadığını ve sağlık sisteminin de çöktüğünü belirtmişti.

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden İsrail'e net uyarı! Gazze'ye yardımları engellemek savaş suçudur

İSRAİL'İN GAZZE SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 16 BİNİ GEÇTİ

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, Gazze Şeridi'ne düzenlenen kara saldırılarında 84, Lübnan sınırında ise 6 İsrail askeri öldürüldü. Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 7 bin 112'si çocuk, 4 bin 885'i kadın olmak üzere 16 bin 248'e yükseldi. İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 265 Filistinli hayatını kaybetti.

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden İsrail'e net uyarı! Gazze'ye yardımları engellemek savaş suçudur

ÇATIŞMALARDA 90 HİZBULLAH MENSUBU ÖLDÜ

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı. İsrail ordusunun 8 Ekim'den bu yana Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarında 22 sivil hayatını kaybederken, Hizbullah ile sınırda girdiği çatışmalarda ise 90 Hizbullah mensubu öldü.

HAMAS İLE İSRAİL ARASINDAKİ ESİR TAKASI MUTABAKATI

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmiş ve daha sonra 3 gün daha uzatılmıştı. İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı çerçevesinde Gazze Şeridi'nden 81 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de 240 Filistinli esir serbest bırakıldı. İsrail ordusu, 1 Aralık'ta "insani ara"nın bitmesinin hemen ardından Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına yeniden başladı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden İsrail'e çok net uyarı! Gazze'ye yardımları engellemek savaş suçudur - Son Dakika
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