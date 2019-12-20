Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısından Filistin'deki savaş suçlarıyla ilgili soruşturma kararı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısından Filistin'deki savaş suçlarıyla ilgili soruşturma kararı - Son Dakika

Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısından Filistin'deki savaş suçlarıyla ilgili soruşturma kararı

6 saat önce

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Fatou Bensouda, İsrail'in işlediği savaş suçlarıyla ilgili soruşturma başlatmak istediğini duyurdu.

Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısından Filistin'deki savaş suçlarıyla ilgili soruşturma kararı, System.String[]

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Fatou Bensouda, İsrail'in işlediği savaş suçlarıyla ilgili soruşturma başlatmak istediğini duyurdu.

İsrail'in Filistin topraklarında işlediği savaş suçlarıyla ilgili yazılı açıklama yapan Başsavcı Bensouda, bu konuda soruşturma başlatmak istediğini belirtti.

Filistin'deki durumla ilgili ön incelemenin tamamlandığını aktaran Bensouda, soruşturma başlatmak için "makul temeller" bulunduğuna ikna olduğunu ifade etti.

Bensouda, soruşturma başlatılması için ilk derece dairesinin yetkisine gerek olmadığını ve bunu da yapmayacağını kaydetti.

İsrail'in UCM'ye üye olmadığına işaret eden Bensouda, soruşturma açılması yönünde hakimlerden soruşturmanın coğrafi kapsamını belirlemelerini istedi.

Bensouda, Doğu Kudüs, Gazze ve Batı Şeria'da mahkemenin yargı yetkisini kullanabileceği ve soruşturma başlatılabileceği konusunu ilk derece mahkemesine sorduğunu belirtti.

UCM, 16 Ocak 2015'te İsrail tarafından işlenen savaş suçlarıyla ilgili ön inceleme açılması kararı aldığını bildirmişti.

Bensouda, söz konusu ön incelemenin, Filistin'in, 2 Ocak 2015'te mahkemenin kuruluşuna kaynaklık eden Roma Anlaşması'nı imzalaması ve 1 Ocak 2015'te UCM'ye verdiği, Filistin topraklarında işlenen suçlarla ilgili mahkemenin otoritesini 13 Haziran 2014 itibarıyla kabul ettiğine dair beyanı üzerine açıldığını açıklamıştı.

Mahkeme süresince hakkında tutuklama veya yakalama emri çıkarılan kişiler, UCM'ye üye bir devlete gittiklerinde tutuklanabiliyor.

UCM Savcılık Ofisi 5 Aralık'ta, 9 ülkeye ilişkin ön inceleme çalışmalarını anlatan 2019 yılı raporunda, Bensouda'nın, İsrail'in işlediği savaş suçlarıyla ilgili 5 yıl önce başlatılan ön incelemeyi sonuçlandırmak için gerekli adımları atmanın zamanının geldiğine inandığı belirtilmişti.

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Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 07:10 Kaynak: AA
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