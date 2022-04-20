Uluslararası Ceza Mahkemesi, Gine Bissau'nun üyeliğini istiyor - Son Dakika
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Uluslararası Ceza Mahkemesi, Gine Bissau'nun üyeliğini istiyor

20.04.2022 16:06
Uluslararası Ceza Mahkemesi, Gine Bissau'nun üyeliğini istiyor

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Gine Bissau'nun (UCM) üyeliği için görüşmelere başladı.

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Gine Bissau'nun (UCM) üyeliği için görüşmelere başladı.

Yerel basında çıkan haberlere göre, UCM Başkanı Piotr Hofmanski, UCM üyeliği konusunda temaslarda bulunmak üzere Gine Bissau'ya gitti.

Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo ile görüşen Hofmanski, Gine Bissau'nun barış ve güvenliğe bağlılığını göstermesi için UCM'ye üyeliğinin önemli olduğunu söyledi.

Embalo da talebi değerlendireceklerini kaydetti.

Roma Statüsü ile kurulan, savaş suçları, insanlığa karşı işlenen suçlar ve soykırım suçları ve saldırı suçlarının faillerini yargılayan UCM'nin 123 üyesi bulunuyor.

Batı Afrika'daki 15 ülkenin oluşturduğu Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) içinde ise sadece Togo ve Gine Bissau UCM'ye taraf değil.

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Kaynak: AA

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