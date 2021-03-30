Uluslararası Ceza Mahkemesi Kongolu eski lider Ntaganda'ya verilen 30 yıllık hapis cezasını onadı - Son Dakika

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Temyiz Dairesi, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki isyancı M23 hareketi lideri Bosco Ntaganda hakkında 2019'da verilen 30 yıllık hapis cezasını onadı.

Hollanda'nın Lahey kentindeki mahkemede bugün yapılan duruşmada, Ntaganda hakkındaki hapis cezasına ilişkin Temyiz Dairesi kararı açıklandı.

Duruşmada, Ntaganda'nın, hakkında savaş suçu ve insanlığa karşı suç işlemekten dolayı verilen 30 yıllık cezaya itirazlarının tamamı reddedildi.

Temyiz Dairesi Başkanı Hakim Howard Morrison, oy çokluğuyla alınan onama kararıyla 30 yıllık hapis cezasının kesinleştiğini belirtti.

Ntaganda'nın lakabı "Terminatör"

UCM 2019'daki kararında, Ntaganda'nın Kongo'da 2002-2003'te süren çatışmalarda yüzlerce sivili öldürme, çok sayıda kadına tecavüz etme ve ettirme, kadınları cinsel köle olarak kullanma ve çocukları savaştırma dahil 18 savaş suçu ve insanlığa karşı suç işlediğine karar vermişti.

Mahkeme, işlediği suçlardan dolayı "Terminatör" olarak adlandırılan Ntaganda hakkında verilebilecek en yüksek hapis cezası olan 30 yıla hükmetmişti.

UCM'nin 2006'da hakkında tutuklama kararı çıkardığı Ntaganda, Ocak 2013'te Ruanda'nın başkenti Kigali'deki ABD Büyükelçiliğine sığınmış, burada UCM savcılarına teslim edilmişti.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti ordusunda üst düzey general olmasının yanında 4 isyancı örgüt için de savaşan Ntaganda'nın davası, UCM'deki en büyük ve karmaşık davalardan biri olarak görülmüştü.