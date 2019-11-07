Uluslararası Ceza Mahkemesi, Kongolu isyancı hareketin liderine 30 yıl hapis cezası verdi
8 saat önce
Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), savaş suçu ve insanlığa karşı suç işlemekten mahkum olan Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki isyancı M23 hareketinin lideri Bosco Ntaganda'yı 30 yıl hapis cezası verdi.
Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), savaş suçu ve insanlığa karşı suç işlemekten mahkum olan Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki isyancı M23 hareketinin lideri Bosco Ntaganda'ya 30 yıl hapis cezası verdi.
Hollanda'nın Lahey kentindeki duruşmada alınan kararı açıklayan hakim Robert Fremr, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 2002-2003 yıllarındaki çatışmalarda yüzlerce sivili öldürme, çok sayıda kadına tecavüz etme ve ettirme, kadınları seks kölesi olarak kullanma ve çocukları savaştırma dahil 18 savaş suçu ve insanlığa karşı suç işlemekten sorumlu tutulan Ntaganda'nın 30 yıl hapisle cezalandırıldığını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 04:28
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