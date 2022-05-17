Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden Ukrayna'ya 42 kişilik ekip

Rusya'nın Ukrayna'daki muhtemel savaş suçlarını inceleyen Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden (UCM) Başsavcı Karim Khan, Ukrayna'ya müfettiş, adli tıp uzmanı ve destek personelinden oluşan 42 kişilik ekip gönderildiğini açıkladı. Uluslararası Ceza Mahkemesi, şu ana kadarki en büyük ekibini Ukrayna'ya gönderdi.

Rusya'nın Ukrayna'daki muhtemel savaş suçlarını ve insanlığa karşı işlenen suçları inceleyen Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), bugüne kadarki en büyük ekibini Ukrayna'ya gönderdi. UCM Başsavcısı Karim Han yaptığı yazılı açıklamada, Ukrayna'ya 42 müfettiş, adli tıp uzmanı ve destek personelinden oluşan bir ekip gönderildiğini ifade etti. Khan, "Bugün ofisimin Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin yargı yetkisine giren suçlarla ilgili soruşturmalarımızı ilerletmek ve Ukrayna ulusal makamlarına destek sağlamak için 42 müfettiş, adli tıp uzmanı ve destek personelinden oluşan bir ekibi Ukrayna'ya yerleştirdiğini doğrulayabilirim. Kuruluşundan bu yana ofisimin şimdiye kadarki en büyük tek saha konuşlandırmasını temsil ediyor" dedi.

Khan, müfettişlerin suç teşkil edebilecek askeri saldırılara ilişkin ifadeler toplayacağını, adli tıp uzmanlarının ise mevcut eylemlerin haritasını çıkarmak ve somut kanıtlarla ilgili olarak "gözaltı zincirini güçlendirmek" için Ukrayna makamlarıyla birlikte çalışacaklarını belirtti. Khan, hayatta kalanlara ve mağdurların ailelerine, adalet yoluyla bir nebze teselli sağlamayı amaçladıklarını ifade etti.

Khan, Bucha'yı ziyaret etmişti

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Khan, Rusya'nın işlediği muhtemel savaş suçlarını incelemek üzere 13 Nisan'da Ukrayna'ya gelmiş, Ukrayna Başsavcısı İrina Venediktova ile Kiev bölgesinde bulunan Bucha'da incelemelerde bulunmuştu.

UCM soruşturması

Başsavcı Khan, Rusya'nın Ukrayna'da sivillere karşı işlediği muhtemel savaş suçlarının soruşturulması için aralarında Avusturya, Belçika, Kanada, Hırvatistan, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Gürcistan, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İtalya, Litvanya, Norveç, Hollanda, Polonya, Portekiz, Romanya, İspanya, İsveç, İsviçre, İngiltere'nin bulunduğu toplam 41 ülkenin müracaatta bulunduğu duyurmuştu. Başsavcı Khan, gelen talep üzerine Ukrayna'da işlenen muhtemel savaş suçlarıyla ilgili derhal soruşturma açacağını ifade ederek delil toplamaya başladıklarını bildirmişti. - LAHEY