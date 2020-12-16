"Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcılığı, 2020 yılında 9 ülke hakkında ön inceleme yaptı" başlıklı haberimizin başlığının önündeki not sehven yer... - Son Dakika

"Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcılığı, 2020 yılında 9 ülke hakkında ön inceleme yaptı" başlıklı haberimizin başlığının önündeki not sehven yer...

16.12.2020 12:01

Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcılığı, 2020 yılında 9 ülkeye ilişkin ön inceleme faaliyetlerinin yer aldığı 2020 yılı raporunu yayımladı.

Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcılığı, 2020 yılında 9 ülkeye ilişkin ön inceleme faaliyetlerinin yer aldığı 2020 yılı raporunu yayımladı.

Raporda, Venezuela ve Bolivya'daki iç karışıklıklar ve protestolar sırasında işlendiği iddia edilen suçlara ilişkin 2020'de ön incelemeye başlandığı aktarıldı.

Bu yıl ön incelemeye alınan diğer ülkeler arasında Uganda, Avustralya, Madagaskar, Kanada/ Lübnan ve Tacikistan/Çin yer aldı.

Görev süresi bu yıl sona erecek olan UCM Başsavcı Fatou Bensouda, 2020'de yılında Ukrayna, İngiltere, Nijerya ve Filistin'in ön incelemelerinin tamamlandığını, Kolombiya, Gine ve Filipinler'e ilişkin incelemelerin devam ettiğini açıkladı.

Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki kamplara ilişkin inceleme yargı yetkisine takıldı

Savcılık, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygur Türklerine karşı işlenen soykırım ve insanlığa karşı suç iddiaları için Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in de aralarında bulunduğu üst düzey Çinli yöneticiler için "sınır dışı etme suçu" olmadığı gerekçesiyle soruşturma açılamayacağını duyurdu.

Ağır insan hakları ihlalleri ve kamplara alınma korkusuyla Tacikistan ve Kamboçya'ya kaçmak zorunda kalan Uygur Türkleri, Çin yönetiminin işlediği suçların Mahkemeye taraf olan Tacikistan ve Kamboçya'da da işlenmiş sayılması için Savcılığa başvurmuştu.

Yapılan başvuruda Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygur, Kazak, Kırgız ve diğer Türk halklarına karşı öldürme, eziyet, adam kaçırma işkence, sınır dışı etme ve hürriyetten yoksun bırakma suçları işlendiğine yer verildi.

Savcılık, Uygur Türklerinin Arakan Müslümanları gibi ülke dışına sürülmediğini, aksine ülke içindeki kamplardan çıkmalarına izin verilmediğini bildirdi.

Uygur Türklerine karşı işlenen suçların "sınır dışı etme suçu"nu oluşturmadığını belirten Savcılık, Tacikistan ve Kamboçya üzerinden Mahkemenin yargı yetkisi kuramayacağına karar verdi.

Mevcut deliller ışığında yargı yetkisi olmadığı gerekçesiyle ön incelemeyi tamamladığı ve yeni delillerin ortaya çıkmaması halinde soruşturma aşamasına geçilmeyeceği kaydedildi.

Filistin soruşturmasının coğrafi kapsamı için Mahkemenin görüşü bekleniyor

Filistin'deki durumla ilgili ön incelemenin tamamlandığı aktarılan raporda, soruşturma başlatmak için "makul temeller" bulunduğu ve soruşturmaya geçilmek istendiği bildirildi.

Yeni Başsavcı, Doğu Kudüs, Gazze ve Batı Şeria'da mahkemenin yargı yetkisini kullanabileceğine ilişkin ilk derece dairesinin kararına göre hareket edecek.

İngiliz ordusunun Irak'taki "savaş suçları" soruşturulmayacak

Raporda, İngiliz ordusunun Irak'ta işlediği savaş suçlarıyla ilgili ön incelemenin tamamlandığı ve soruşturma açılmayacağı belirtildi.

İngiliz ordusunun kurumsal denetim ve askeri komuta hatalarının savaş suçlarının işlenmesinde rol oynadığına da değinildi.

Savcılık soruşturma açılmamasının nedeni olarak devletin potansiyel failleri "yargıdan koruduğuna dair" yeterli kanıt bulunmamasını gösterdi.

Rapora göre, Irak'ta İngiliz ordusunun "savaş suçu" işlendiğine ilişkin somut deliller olsa da "profesyonel" gerekçelerle soruşturma açılmamasına karar verildi.

Boko Haram ve Nijerya ordusunun suçları soruşturulacak

Nijerya'da Boko Haram ve ordunun insanlığa karşı suç ve savaş suçu işlediği iddialarına ilişkin soruşturma açılmasına karar verildi.

Boko Haram örgütünün cinayet, işkence, tecavüz, adam kaçırma, köleleştirme, yağma, insanlık dışı muamele gibi birçok insanlığa karşı suç ve savaş suçu işlediğine ilişkin somut deliller olduğu belirtilirken, Nijerya ordusunun da bu suçların bazılarını işlediğine yönelik birçok somut delil olduğu kaydedildi.

Rusya'nın Ukrayna'daki ihlalleri soruşturulacak

Savcılığın Ukrayna'daki duruma ilişkin ön incelemesini tamamladığı belirtilen raporda, Rusya, Rus yanlısı ayrılıkçılar ve Ukrayna ordusunun işlediği muhtemel savaş suçlarının soruşturulmasına karar verildiği aktarıldı.

Raporda, Kırım başta olmak üzere Ukrayna'nın işgal altındaki topraklarında, Rusya'nın işlediği suçların savaş suçu olarak kabul edilmesi için yeterli şüphenin oluştuğu ifade edildi.

Kolombiya mahkemelerinin yapacağı yargılamalar bekleniyor

UCM Başsavcılığı, Kolombiya hükümetiyle Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) arasındaki çatışmalarda işlenen insanlığa karşı suç ve savaş suçları için 2004'te başlattığı ön incelemeyi bu yıl tamamlayamadı.

Savcılık, çatışmalar sırasında işlenen cinayet, tecavüz, adam kaçırma, köleleştirme, yağma, insanlık dışı muamele, zorla göç ettirme gibi suçlara ilişkin yargılamalara öncelik veriyor.

Kolombiya senatosu tarafında, FARC ile imzalanan barış anlaşması kapsamında kurulan Kolombiya savaş suçları mahkemesindeki yerel soruşturmaların ilerleyişini inceleyen Mahkeme, UCM nezdinde soruşturma açılmasına ilişkin kararını bu yargılamalara göre 2020'den sonra verecek.

Kolombiya hükümetiyle Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) arasındaki yarım asırdan fazla süren çatışmalar yaklaşık 260 bin kişinin ölümüne ve 6 milyonun göç etmesine sebep olmuştu.

Gine

UCM Savcılığı, Gine Devlet Başkanı Dadis Camara'yı protesto etmek için başkentteki Konakri Stadyumu'nda toplanan grubun üzerine ateş açılması olayına ilişkin incelemesinin devam ettiğini belirtti.

Camara'nın, kendisini yönetimde istemeyenlerin öldürülmesini emretmesi üzerine 28 Eylül 2009'da başkent Konakri'de çıkan olaylar neticesinde 150'den fazla sivil hayatını kaybederken, yüzlerce kadına tecavüz edilmiş, birçok kişi işkenceye maruz kalmıştı.

Filipinler

Savcılık, Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin göreve geldikten sonra başlattığı uyuşturucuyla mücadele kapsamında binlerce kişinin öldürülmesiyle ilgili "insanlığa karşı suç" işlediği iddialarını araştırdığı incelemesinin devam ettiğini açıkladı.

Savcılık, Duterte hakkında soruşturma açılmasına ilişkin kararını 2021'in ilk yarısında vermeyi öngörüyor.

Venezuela

Savcılık, Venezuela hakkında biri 2018 yılının Şubat ayında Arjantin, Kanada, Kolombiya, Şili, Paraguay ve Peru'nun ortak başvurusuyla, diğeri bu yılın şubat ayında Venezuela hükümeti tarafından ABD'nin şikayet edildiği iki incelemenin devam ettiğini bildirdi.

Ağır ekonomik ve siyasi kriz yaşanan Venezuela hakkındaki ilk inceleme, 2014 ile 2018 arasındaki hükümet karşıtı protestolarda, güvenlik güçleri tarafından ağır insan hakları ihlalleri işlendiği iddiası üzerine 2018'de başlatılmıştı.

Bu yıl başlatılan diğer incelemede ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin 2014'ten bu yana ülkesine yönelik tek taraflı yaptırımlarını soruşturması için UCM'ye başvurmuştu.

Savcılık her iki olaya ilişkin suçların benzer tarihlerde olması sebebiyle iki ön inceleme dosyasını birleştirerek soruşturma açılmasına ilişkin kararını 2021'in ilk yarısında vermeyi öngörüyor.

UCM Başsavcısı Fatou Bensouda'dan görevi almak için halihazırda 13 aday yarışıyor. UCM'ye taraf ülkeler tarafından seçilecek yeni Başsavcı 2021-2030 yılları arasında 9 yıl görev yapacak.

Uluslararası Ceza Mahkemesi, Kolombiya, Başsavcı, Savaş, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcılığı, 2020 yılında 9 ülke hakkında ön inceleme yaptı' başlıklı haberimizin başlığının önündeki not sehven yer... - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Miss Fashion 2020 güzeli Elif Yılmaz'ın James Rodriguez'le mesajlaştıkları ortaya çıktı Sevgililerin şantaj davası! İş yüzünden anlaşmazlık yaşadığı kadını, cinsel ilişki videosunu yaymakla tehdit etmiş Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı, bebeğiyle aile pozu verdi Son dakika: Merkez Bankası 2021 yılı döviz kuru politikasını açıkladı: Dalgalı kur rejimi devam edecek İstanbul Havalimanı'nda nefes kesen operasyon! 13 milyon liralık uyuşturucuyu tropikal meyvelerin içerisinde saklamışlar İki daireyi halıyla birleştirip halay çeken vatandaşlar birbirlerine koronavirüs bulaştırmışlar İBB, barajlardaki doluluk oranının alarm vermesine rağmen yağmurlu havada çimleri suladı Uzaktan eğitim için bilgisayar alan ailenin hevesi kursağında kaldı! Kutudan 3 kitap çıktı
Türkiye korkusu bunu da yaptırdı! Yunanistan 12 yıl sonra ilk defa savunma bütçesini 5 kat artırdı Türkiye korkusu bunu da yaptırdı! Yunanistan 12 yıl sonra ilk defa savunma bütçesini 5 kat artırdı         
13:28
Daniel Sturridge Aston Villa ile sözleşme imzalamak üzere Daniel Sturridge Aston Villa ile sözleşme imzalamak üzere         
12:02
Haluk Levent, cinsel saldırıya uğrayan buzağı ve annesini satın aldı Haluk Levent, cinsel saldırıya uğrayan buzağı ve annesini satın aldı         
11:02
Atık sulardaki 'koronavirüs haritası' mutasyonu ortaya çıkardı Atık sulardaki 'koronavirüs haritası' mutasyonu ortaya çıkardı         
10:48
Firar ettiği zannedilen askerin cinayete kurban gittiği ortaya çıkmıştı! Naaşına 19 yıl sonra ulaşıldı Firar ettiği zannedilen askerin cinayete kurban gittiği ortaya çıkmıştı! Naaşına 19 yıl sonra ulaşıldı         
10:41
Honda, 1,4 milyondan fazla aracı geri çağıracak Honda, 1,4 milyondan fazla aracı geri çağıracak         
10:23
Kızına şifa olması için yaptığı kozalak reçeli, gelir kapısı oldu Kızına şifa olması için yaptığı kozalak reçeli, gelir kapısı oldu         
10:02
'Erkek meselesi' yüzünden saç saça baş başa girdiler! O anlar kamerada 'Erkek meselesi' yüzünden saç saça baş başa girdiler! O anlar kamerada         
09:56
Uzman isim dikkat çeken bilgiyi paylaştı: Hastaneye göğüs ağrısı ile başvuran hastaların çoğu pozitif çıkıyor Uzman isim dikkat çeken bilgiyi paylaştı: Hastaneye göğüs ağrısı ile başvuran hastaların çoğu pozitif çıkıyor         
09:26
Altaylı'nın canlı yayındaki açıklamaları infial yarattı: Türkiye'yi Suriye'ye savaşsız kaybettik Altaylı'nın canlı yayındaki açıklamaları infial yarattı: Türkiye'yi Suriye'ye savaşsız kaybettik         
09:07
MasterChef'te ortalık karıştı! Mehmet Şef ile Barbaros birbirine girdi MasterChef'te ortalık karıştı! Mehmet Şef ile Barbaros birbirine girdi         
07:47
"Mezarlıkta kalıyorum, devlete kurban olayım" dedi, polisler ceza kesmedi         
02:04
Kızıyla yürüyüşe çıkan Adriana Lima, makyajsız haliyle hayranlarını şaşırttı Kızıyla yürüyüşe çıkan Adriana Lima, makyajsız haliyle hayranlarını şaşırttı         
20:03
Bilim insanları, koronavirüsün en çok aile içinde ve kalabalık toplantılarda bulaştığını söyledi Bilim insanları, koronavirüsün en çok aile içinde ve kalabalık toplantılarda bulaştığını söyledi         
19:47
BluTV, yayından kaldırılan Çıplak dizisi hakkında açıklama yaptı BluTV, yayından kaldırılan Çıplak dizisi hakkında açıklama yaptı         
17:15
Sevgilisini öldürdü, cansız bedenin kokmaması için klimayı açık bıraktı Sevgilisini öldürdü, cansız bedenin kokmaması için klimayı açık bıraktı         
16:29
60 kişilik cinsel ilişki partisine baskın! Misafirleri bile parayla yoldan çıkarmış 60 kişilik cinsel ilişki partisine baskın! Misafirleri bile parayla yoldan çıkarmış         
15:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2020 13:36:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: "Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcılığı, 2020 yılında 9 ülke hakkında ön inceleme yaptı" başlıklı haberimizin başlığının önündeki not sehven yer... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei