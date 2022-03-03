Uluslararası Ceza Mahkemesi, Ukrayna'daki "savaş suçlarıyla" ilgili soruşturma açıyor - Son Dakika
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Uluslararası Ceza Mahkemesi, Ukrayna'daki "savaş suçlarıyla" ilgili soruşturma açıyor

03.03.2022 10:52
Uluslararası Ceza Mahkemesi, Ukrayna'daki "savaş suçlarıyla" ilgili soruşturma açıyor

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Karim Khan, 39 ülkenin talebi üzerine Ukrayna'da işlenen muhtemel savaş suçlarıyla ilgili derhal soruşturma açacağını ve delil toplamaya başladıklarını açıkladı.

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Karim Khan, 39 ülkenin talebi üzerine Ukrayna'da işlenen muhtemel savaş suçlarıyla ilgili derhal soruşturma açacağını ve delil toplamaya başladıklarını açıkladı.

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Karim Khan yaptığı yazılı açıklamada, Ukrayna'da sivillere karşı işlenen muhtemel savaş suçlarının soruşturulması için aralarında Avusturya, Belçika, Kanada, Hırvatistan, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Gürcistan, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İtalya, Litvanya, Norveç, Hollanda, Polonya, Portekiz, Romanya, İspanya, İsveç, İsviçre, İngiltere'nin bulunduğu toplam 39 ülkenin müracaatta bulunduğu duyurdu. Başsavcı Khan, gelen talep üzerine Ukrayna'da işlenen muhtemel savaş suçlarıyla ilgili derhal soruşturma açacağını ifade ederek delil toplamaya başladıklarını bildirdi. Taraf devletlerin ve uluslararası toplumun desteğinin soruşturmaların yürütülmesinde karşılaşılan doğal zorlukların üstesinden gelme konusunda önemli olduğunu belirten Khan, tüm devletlerden destek isteyeceğini kaydetti. Khan, Ukrayna'da savaşan taraflara uluslararası insancıl hukukun uygulanabilir kurallarına sıkı sıkıya bağlı kalma çağrısını tekrarladığını vurgulayarak Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin yargı yetkisine giren suçların işlenmesi halinde yargılama yapılacağı konusunda uyardı.

(İHA)

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Uluslararası Ceza Mahkemesi, Avusturya, Ukrayna, Savaş, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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