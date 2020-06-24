Uluslararası Ceza Mahkemesi üye ülkelerinden ABD'nin yaptırım kararına tepki Açıklaması - Son Dakika

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) üyesi 67 ülke, ABD'nin UCM yetkililerine yönelik yaptırımlar içeren kararnamesine karşı ortak açıklama yayınladı.

UCM üyesi 67 ülkenin ortak açıklamasında, ABD'nin 11 Haziran 2020 tarihli yaptırım kararnamesine karşı mahkemeye destek mesajı verildi.

UCM'ye Taraf Ülkeler Birliği Başkanı O-Gon Kwon'ın 11 Haziran 2020 tarihli basın açıklamasının desteklendiği belirtilen açıklamada, "UCM'nin Roma Statüsüne taraf ülkeler olarak, bağımsız ve tarafsız bir yargı kurumu olan mahkemeye sarsılmaz desteğimizi yeniden teyit ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Roma Statüsündeki ilke ve değerleri destekleme ve savunmaya yönelik bağlılık tekrar edilerek, "Mahkeme, yetkilileri ve onunla iş birliği yapanlara karşı herhangi bir önlem veya tehdit karşısında mahkemenin bütünlüğünü korumaya yönelik taahhüdümüzü yineliyoruz." ifadesine yer verildi.

Açıklamaya imza atan ülkeler arasında Almanya, Birleşik Krallık, Fransa, Avustralya, Kanada, Güney Afrika ve Tunus da bulunuyor.

UCM'den yapılan yazılı açıklamada da ABD Başkanı Donald Trump'ın imzaladığı kararname ile getirilen UCM yetkililerine yönelik ekonomik yaptırımlar ve vize kısıtlamalarının mahkemenin bağımsız yapısına ve uluslararası ceza adaletine "emsali görülmemiş" saldırılar teşkil ettiği vurgulanmıştı.

UCM'ye Taraf Ülkeler Birliği Başkanı O-Gon Kwon da bir basın açıklaması yayınlayarak, UCM'ye taraf tüm ülkeleri, mahkemenin değerlerini korumaya ve mahkemenin birliğine yönelik saldırılara karşı koymaya çağırmıştı.

Kararname

Trump, ABD'de ordusunun Afganistan'daki "olası savaş suçlarını" soruşturan UCM yetkililerine yaptırım uygulanmasına ilişkin kararnameyi imzalamıştı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, UCM yetkilileri ve ailelerine getirilen vize kısıtlamasının süresinin uzatılmasının da önünün açıldığı belirtilmişti.

UCM Başsavcısı Fatou Bensouda, Kasım 2017'de "ABD askerleri ve ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatına (CIA) Afganistan'da savaş suçu işlemiş olabilecekleri" iddiasıyla soruşturma talebinde bulunmuştu.

Bensouda, soruşturma talebi reddedilince kararı UCM Temyiz Dairesine taşımış, UCM Temyiz Mahkemesi soruşturma açma talebini onaylamıştı.

Bunun üzerine ABD, Afganistan'da veya başka bir yerde Amerikan askerleri hakkındaki suistimal iddialarını soruşturmaya veya bu konuda kovuşturma başlatmaya teşebbüs eden UCM personeline vize vermeyeceği tehdidinde bulunmuş ve Başsavcı Bensouda'nın ABD'ye giriş vizesini iptal etmişti.

ABD'nin, UCM'ye taraf olmasa da iddia edilen savaş suçlarını Afganistan'da işlediği için sorgulanabileceği belirtiliyor.