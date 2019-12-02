Uluslararası Ceza Mahkemesinden ABD'nin mahkemeye yönelik tehditlerine tepki

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başkanı Chile Eboe Osuji, ABD'nin mahkemeye yönelik tehditlerinin hukukun üstünlüğünün kurallarına tamamen ters olduğunu söyledi.

Osuji, UCM'nin merkezinin bulunduğu Lahey'de, bu yıl 18'ncisi düzenlenen Taraf Devletler Toplantısı'nda konuşma yaptı.

Konuşmasında Osuji, Afganistan'da veya başka bir yerde Amerikan askerleri hakkındaki suistimal iddialarına yönelik mahkemenin soruşturma veya kovuşturma başlatma girişimi karşısında ABD'nin tehditlerini eleştirdi.

Mahkemenin işini etkilenmeden yapmaya devam edeceğini belirten Osuji, "Son 15 ay boyunca UCM, güçlü bir ülkenin görevdeki hükümetinin önde gelen yetkililerinden, kamuoyunda benzeri görülmemiş tehditlere maruz kaldı. Tehditler, doğal olarak hukuk kültürüne tamamen aykırıdır. Afganistan'ın Roma Statüsü'ne taraf devlet olduğu unutulmamalıdır." ifadelerini kullandı.

Osuji, bu sorunun çözülmesi için taraf devletlerin desteğine ihtiyaç olduğuna dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Taraf devletler, mahkemenin yargı ve kovuşturma bağımsızlığına zarar vermek amacıyla UCM'ye karşı açıkça yapılan siyasi tehditlere karşı koymak ve mahkemeyi korumak için elinden gelenin en iyisini yapmaya ve daha fazlasını yapmaya hazır olmalıdır. Hepimiz bu mahkemeyi, yargıyı ve savcıyı koruyalım."

"UCM'nin bağımsızlığı kutsaldır"

UCM Başsavcısı Fatou Bensouda da kuruma yapılan saldırının taraf devletler de dahil herkese yönelik bir saldırı olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Uluslararası ceza adaletinin saldırıya uğradığı bugünlerde, Roma Statüsü hedeflerini ve değerlerini korumak için cesaret ve iknanın eylemlerimize rehberlik etmesi gerekir. UCM'nin bağımsızlığı kutsaldır ve asla ödün verilmemelidir."

UCM'de ABD askerlerinin yargılanması talebi

UCM Başsavcısı Bensouda, Kasım 2017'de ABD askerleri, ABD Merkezi Haber alma Teşkilatı (CIA) ve Afgan askerlerin, Afganistan savaşında savaş suçları işlediği ve Taliban'ın insanlık suçu işlediğine dair iddialara yönelik soruşturma talebinde bulunmuştu.

ABD'nin üye olmasa bile ABD askerlerinin iddia edilen savaş suçunu UCM'ye üye ülkede işlediği için sorgulanabileceği ifade edilmişti.

Mahkemece yapılan yazılı açıklamada, ABD kuvvetlerinin yanı sıra Afganistan'da ve UCM'ye üye diğer ülkelerde görev yapan CIA ajanlarının görevleri hakkında da soruşturma başlatmak istediği aktarılırken, Bensouda'nın ilk defa ABD'nin savaş suçu işlediği iddiasıyla soruşturma başlatmayı düşündüğü kaydedilmişti.

ABD bunun üzerine, Afganistan'da veya başka bir yerde Amerikan askerleri hakkındaki suistimal iddialarını soruşturmaya veya bu konuda kovuşturma başlatmaya teşebbüs eden UCM personeline vize vermeyeceği veya bu personelin vizelerini iptal edeceğini bildirmişti.

UCM, 12 Nisan 2019'da Bensouda'nın Afganistan savaşında işlendiği iddia edilen muhtemel savaş suçlarıyla ilgili soruşturma talebini oy birliğiyle reddetmişti.

Mahkeme, 27 Eylül 2019'da UCM temyiz dairesinin, Afganistan savaşında işlendiği öne sürülen muhtemel savaş suçlarıyla ilgili temyiz duruşmasını, 4-6 Aralık'ta yapacağını açıklamıştı.