Uluslararası Ceza Mahkemesinden Afganistan soruşturmasına onay - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uluslararası Ceza Mahkemesinden Afganistan soruşturmasına onay - Son Dakika

Uluslararası Ceza Mahkemesinden Afganistan soruşturmasına onay

6 saat önce

Merkezi Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Afganistan savaşı sırasında işlendiği öne sürülen muhtemel savaş suçlarıyla ilgili soruşturma açma talebini onayladı.

Uluslararası Ceza Mahkemesinden Afganistan soruşturmasına onay, System.String[]

Merkezi Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Afganistan savaşı sırasında işlendiği öne sürülen muhtemel savaş suçlarıyla ilgili soruşturma açma talebini onayladı.

UCM temyiz dairesi, bugünkü karar duruşmasında, Afganistan savaşı sırasında işlendiği iddia edilen muhtemel savaş suçları ve insanlığa karşı suçlarla ilgili soruşturma talebini reddeden ilk derece dairenin kararının hatalı olduğuna hükmetti.

Temyiz dairesi, "soruşturmanın adalete hizmet etmesi" kriterinin ilk derece daire tarafından değil savcılık tarafından belirlenebileceğini ve soruşturma açmak için gerekli hukuki kriterlerin sağlandığını belirtti.

Daire, UCM'nin yargı yetkisi olduğuna ve savcılığın soruşturma açabileceğine karar verdi.

ABD'nin UCM'de yargılanması talebi

UCM Başsavcısı Fatou Bensouda, Kasım 2017'de, ABD askerleri, ABD Merkezi Haber alma Teşkilatı (CIA) ve Afgan askerlerin Afganistan savaşı sırasında savaş suçu, Taliban'ın da insanlığa karşı suç işlediğine dair iddialara yönelik soruşturma talebinde bulunmuştu.

ABD'nin UCM'ye üye olmasa bile ABD askerlerinin iddia edilen savaş suçunu UCM'ye üye olan Afganistan'da işlediği için sorgulanabileceği belirtilmişti.

ABD, Afganistan'da veya başka bir yerde Amerikan askerleri hakkındaki suistimal iddialarını soruşturmaya veya bu konuda kovuşturma başlatmaya teşebbüs eden UCM personeline vize vermeyeceği tehdidinde bulunmuş ve Başsavcısı Bensouda'nın ABD'ye giriş vizesini iptal etmişti.

UCM ilk derece dairesi 12 Nisan 2019'da Bensouda'nın ilgili soruşturma talebini oy birliğiyle reddetmiş, Bensouda ise ret kararını UCM temyiz dairesine taşımıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Uluslararası Ceza Mahkemesi, Afganistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 01:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Erdoğan-Putin görüşmesi öncesi ABD'den S-400 açıklaması: Endişeliyiz İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı: Koronavirüs, ABD'nin biyolojik saldırısı olabilir Starbucks, koronavirüs nedeniyle kişisel kupa ve termoslara kahve vermeyecek Son Dakika: Pompeo'dan İdlib açıklaması: Soçi Anlaşması'na dönülmeli, ateşkes ilan edilmeli

Son Dakika Haberleri
18:39 Nusret Gökçe'den "Kadınlar Günü" jesti
17:50 Annesiyle fotoğraf paylaşan Nusret, kadınları 8 Mart'ta mekanlarında ücretsiz ağırlayacak
17:43 Tiyatrokare oyunları izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor
17:20 Kalp krizi geçiren ünlü oyuncu Levent Can, sağlık durumuyla ilgili sosyal medyadan bilgi verdi
16:56 Bir evlilik, iki aşk, üç bela, 9 Kere Leyla!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2020 19:55:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Uluslararası Ceza Mahkemesinden Afganistan soruşturmasına onay - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]