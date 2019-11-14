Uluslararası Ceza Mahkemesinden Arakanlı Müslümanlara yönelik suçlara soruşturma izni

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Arakanlı Müslümanlara karşı işlenen suçlarla ilgili soruşturma başlatılmasına izin verdi.

UCM, Arakanlı Müslümanlara karşı işlenen suçlarla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Arakanlı Müslümanların Bangladeş'e tehcir edildiği iddiasıyla ilgili UCM Başsavcısı'nın soruşturma başlatmasına izin verildiği ve soruşturmaya gelecekte ortaya çıkabilecek yeni suçların da eklenebilmesi için yargı yetkisinin bulunduğu belirtildi.

Mahkemenin yaptığı değerlendirmede, Myanmar ile Bangladeş sınırı arasında insanlığa karşı suç işlendiğini ve Arakanlılara karşı etnik kökeni veya dininden dolayı zulüm yapıldığını gösteren makul dayanaklar olduğu ifade edildi.

Myanmar'ın UCM'ye üye olmadığı, fakat söz konusu suçların kısmen işlendiği Bangladeş'in üye olmasından dolayı yargının yetkisini kullanabileceği kaydedildi.

Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Fatou Bensuda, 4 Temmuz 2019'da Myanmar'ın Arakanlı Müslümanlara karşı işlediği suçlarla ilgili soruşturma talebinde bulunmuştu.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Arakan'da 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

BM'ye göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.