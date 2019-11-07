Son Dakika Haberleri: Uluslararası Ceza Mahkemesinden savaş suçlarından aranan 3 Libyalının tutuklanması çağrısı
Son Dakika Güncel Uluslararası Ceza Mahkemesinden savaş suçlarından aranan 3 Libyalının tutuklanması çağrısı

Uluslararası Ceza Mahkemesinden savaş suçlarından aranan 3 Libyalının tutuklanması çağrısı

7 saat önce

BİRLEŞMİŞ Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Savcısı Fatou Bensouda, Libya'nın öldürülen devrik lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi'nin de aralarında olduğu savaş suçlarından aranan 3 kişinin yerlerinin bilindiğini belirterek derhal tutuklanmaları çağrısı yaptı.

Uluslararası Ceza Mahkemesinden savaş suçlarından aranan 3 Libyalının tutuklanması çağrısı, System.String[]

BİRLEŞMİŞ Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Savcısı Fatou Bensouda, Libya'nın öldürülen devrik lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi'nin de aralarında olduğu savaş suçlarından aranan 3 kişinin yerlerinin bilindiğini belirterek derhal tutuklanmaları çağrısı yaptı.

Bensouda, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinde yaptığı konuşmada, Libya'da çatışmaların ve şiddet olaylarının arttığına dikkati çekerek ülkenin uluslararası toplumun desteği olmadan uzun süren bir kargaşa ve "kardeş katli" ile karşı karşıya olacağı konusunda uyardı.

Libya'da savaş suçu işlemekle itham edilen ve Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından aranan Seyfülislam Kaddafi'nin de aralarında olduğu 3 kişinin yerlerinin bilindiğine dikkat çeken Bensouda, bu 3 kişinin derhal tutuklanmaları çağrısında bulundu.

Bensouda, "Ofisim 3 şüphelinin de nerede olduğu konusunda güvenilir bilgilere sahip." dedi.

Aranan eski istihbarat şefi Mısır'da

Bensouda, oğul Kaddafi'nin Libya'nın Zintan kentinde, eski Libya istihbarat ajansı başkanı Al-Tuhamy Muhammed Halid'in Mısır'da, General Halife Hafter kontrolündeki Libya Ulusal Ordusu'nda komutan Mahmut el-Werfalli'nin ise ülkenin doğusunda Bingazi civarında olduğuna inanıldığını söyledi.

Bu 3 kişi Libya'da savaş ve insanlığa karşı suç işlemekten aranıyor.

Libya'da 2011'de devrik lider Muammer Kaddafi'nin öldürülmesinden bu yana devam eden iç savaş nedeniyle meşruiyet krizi yaşanıyor. Uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri ile Hafter'e bağlı güçler arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

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Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 10:52 Kaynak: AA
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