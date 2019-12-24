Uluslararası Ceza Mahkemesinin Filistin'deki savaş suçlarıyla ilgili soruşturma başlatmak istemesi... - Son Dakika

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Fatou Bensouda'nın İsrail'in Filistin topraklarında işlediği savaş suçlarıyla ilgili soruşturma başlatmak istediğini duyurmasının ardından Almanya'dan da açıklama geldi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Adebahr, hükümet basın brifinginde bir soru üzerine Başsavcı'nın Filistin'deki durumla ilgili açıklamasını dikkate aldıklarını belirterek, "Uluslararası Ceza Mahkemesinin bağımsızlığına güveniyoruz. Mahkemenin ortaya çıkan sorunları çözeceğine de inanıyoruz. Burada yetki sorusunun da incelenerek sonuçlandırılması önem arz etmektedir." dedi.

Federal hükümet olarak devam eden yargı sürecine ilişkin yorum yapamayacaklarını dile getiren Adebahr, "Ancak tüm iddiaların sonraki süreçte adil şekilde dinlenileceğine inanıyoruz. Elbette mahkemenin Roma Anlaşması'na bağlı ilerleyeceğine güveniyoruz." ifadelerini kullandı.

Adebahr ayrıca mahkemenin her şekilde siyasallaştırılmasına karşı olduklarını da vurgulayarak, "Mahkemenin yetki sorununun inceleneceğine ve mahkemenin bunu yaparken de kesinlikle Roma Anlaşması temelinde kalacağına güveniyoruz." değerlendirmesinde bulundu.