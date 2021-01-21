Uluslararası Cimnastik Federasyonu Başkanı Watanabe, İstanbul'da ziyaretlerde bulundu

Uluslararası Cimnastik Federasyonu Başkanı Morinari Watanabe, Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen'in eşliğinde, İstanbul'da çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Watanabe, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkanı Uğur Erdener'e ziyaret gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İmamoğlu, Watanabe'yi İstanbul'da görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Olimpiyat deyince tüylerimiz diken diken oluyor, çok heyecan duyuyoruz. Japonya'yı ve Japonları çok seven birisi olarak söylüyorum, Tokyo'nun inşallah sorunsuz ve noksansız bu süreci tamamlamasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.

İstanbul'da uluslararası standartlarda bir cimnastik salonuna ihtiyaç duyulduğunu belirten Japon spor adamı, Hacıcaferoğlu'na ziyaretinde,"İstanbul'a yakışır bir salonun yapılması durumunda kent çok büyük şampiyonalara ev sahipliği yapacak. Bütün dünya cimnastiği İstanbul'a gelmek istiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Türk cimnastiğinin son yıllardaki çıkışından memnuniyet duyduğunu aktaran Hacıcaferoğlu ise, cimnastiğin sporun temeli olduğu, salonların daha fazla olması gerektiği bilinciyle çalışmaların hızlandırılacağını kaydetti.

Olimpiyat Tarihi Sergisi ve Haluk San Spor Kütüphanesi'ni de gezen Watanabe'nin TMOK'a ziyaretinde, Tokyo Olimpiyatları ve Türk cimnastiğinde yaşanan gelişmeler ve geleceğe yönelik fikirlerin paylaşıldığı da aktarıldı.