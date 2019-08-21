Erkekler Hentbol Süper Lig takımlarından CIP Travel Antalyaspor, Uluslararası CIP Travel Agency Hentbol Turnuvası'nın ilk gün maçlarında Arman Handball ile Göztepe'yi mağlup etti.
Süleyman Evcilmen Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonun ilk maçında, CIP Travel Antalyaspor, İran'ın Arman Handball takımını 29-22 yendi.
CIP Travel Antalyaspor, günün ikinci maçında Erkekler Hentbol Süper Lig ekiplerinden Göztepe ile karşılaştı. Kırmızı-beyazlılar, günün ikinci maçını da 27-19 kazandı.
Üç takımın mücadele ettiği turnuva 23 Ağustos'ta sona erecek.