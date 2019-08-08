Son Dakika Haberleri: "Uluslararası Çizgi ve Sahaf Günleri" 22 Ağustos'ta başlayacak
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"Uluslararası Çizgi ve Sahaf Günleri" 22 Ağustos'ta başlayacak

1 saat önce

Kadıköy Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen "Uluslararası Çizgi ve Sahaf Günleri", 22-27 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Kadıköy Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen "Uluslararası Çizgi ve Sahaf Günleri", 22-27 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bu yıl ilk kez yapılan Uluslararası Kadıköy Festivali'nin (KADFEST) ikinci etabı olan etkinlik, uluslararası çizerlerin edebiyat, tarih ve kültür söyleşileri ile çeşitli sergilere ve mezatlara ev sahipliği yapacak.
İstanbul Kadıköy Lisesi ve Kadıköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde ücretsiz olarak düzenlenen "Çizgi ve Sahaf Günleri", 13.00-23.00 saatleri arasında açık olacak.
Etkinlik kapsamında açılacak ve Türkiye'nin mizah tarihine ışık tutacak "Osmanlı'dan Günümüze İlk Sayılarıyla Mizah Dergileri" sergisinde, Çıngıraklı Tatar, Karagöz, Marko Paşa, Gırgır, Hacamat ve Çarşaf gibi 1828-2019 yılları arasında yayımlanmış mizah dergilerinin yer aldığı koleksiyon izlenime sunulacak.
Kadıköy'ün tarihinden önemli izler taşıyan kartpostalların yer aldığı Sarkis Karamanik'in derlediği "Kadıköy Kartpostalları" sergisi ile Karikatürcüler Derneği'nin hazırladığı "Nazım Hikmet Portreleri" sergisi sanatseverlerle buluşacak.
Programa ilişkin detaylı bilgi "http://kadfest.kadikoy.bel.tr/" adresinden alınabilecek.
Kadıköy Belediyesi, Anadolu Lisesi, Kadıköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 05:52 Kaynak: AA
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