Son Dakika Haberleri: "Uluslararası Çizgi ve Sahaf Günleri" başladı
Son Dakika Güncel Haber

"Uluslararası Çizgi ve Sahaf Günleri" başladı

40 dakika önce

Kadıköy Belediyesince düzenlenen "Uluslararası Çizgi ve Sahaf Günleri" Çocuk Sanat Merkezi öğrencilerinin konseriyle başladı.

Kadıköy Belediyesince düzenlenen "Uluslararası Çizgi ve Sahaf Günleri" Çocuk Sanat Merkezi öğrencilerinin konseriyle başladı.

KADFEST Uluslararası Kadıköy Festivali'nin ikinci etabı olarak gerçekleştirilen etkinliğin açılışı, Festival İdea Kadıköy'de yapıldı.

İstanbul Kadıköy Lisesi ve Kadıköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleşecek etkinlik, 27 Ağustos'a kadar edebiyat, tarih, kültür söyleşilerine ve sergilere ev sahipliği yapacak.

Program kapsamında 8 sergi, 14 söyleşi, 5 canlı çizim, 4 atölye, 2 mezat ile 16 imza günü kitapseverlerle buluşacak.

Sahaf dünyasının önemli isimlerini ağırlayacak festivalde, nadir bulunan kitaplar, dergi ve plaklar; eski belge, evrak ve haritalar, Osmanlıca kitap ve mecmualar, imzalı, ilk basım ve her bütçeye uygun ikinci el kitaplar da satışa sunuldu.

Türk ve yabancı çizerlerin katılacağı söyleşiler ve canlı çizim atölyeleri de okurların katılımına açık olacak.

Anadolu Lisesi, Kadıköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 06:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kız arkadaşını, insanların gözü önünde bayılana kadar demir çubukla darp etti
Çocuklarının gözleri önünde eşini bıçaklayan baba: Yardım isteme, anneniz ölüyor 2,5 yaşındaki Suriyeli çocuğun 4. kattan düşme anı güvenlik kamerasında Savcılık Atatürk'e yönelik hakaret içeren Put Adam kitabının satışını yasakladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.8.2019 19:04:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Uluslararası Çizgi ve Sahaf Günleri" başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]