Uluslararası Çocuk Kongresi İzmir'de başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uluslararası Çocuk Kongresi İzmir'de başladı - Son Dakika

Uluslararası Çocuk Kongresi İzmir'de başladı

6 saat önce

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından düzenlenen "Uluslararası 2. Dr. Behçet Uz Çocuk Kongresi " yerli ve yabancı bilim adamlarının katılımlarıyla başladı.

Uluslararası Çocuk Kongresi İzmir'de başladı, System.String[]

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından düzenlenen "Uluslararası 2. Dr. Behçet Uz Çocuk Kongresi " yerli ve yabancı bilim adamlarının katılımlarıyla başladı.


Kongrenin açılış törenine katılan İzmir İl Sağlık Müdürü Op. Dr. M. Burak Öztop, sınır ötesi operasyonlarda şehit ve gazi olan askerlerimizi saygıyla anarak konuşmasına başladı. Dr. Behçet Uz Çocuk Sağlığı ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin sadece çocuk hasta yaş grubuna hizmet veren, Türkiye'deki tek hastane olma özelliği taşıdığını vurgulayan Op. Dr. Öztop, daha çok Ege Bölgesi'nden olmakla birlikte, ülke genelinde 3. basamak sağlık hizmeti alması gereken 0-18 yaş arası hastaların yoğun olarak gönderildiği bir branş hastanesi olduğunu kaydetti.


Pediatri ve çocuk cerrahisi uzmanlığı eğitiminin yanı sıra pediatrinin tüm yan dalları ve çocuk kalp damar cerrahisi yan dal uzmanlığı eğitimi de veriliyor. İzmir İl Sağlık Müdürü Op. Dr. M. Burak Öztop, klinik ve pratik uygulamalarda zengin bir hasta popülasyonuna sahip olması nedeniyle Dr. Behçet Uz Çocuk Sağlığı ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Türkiye'de başarılı uzman hekim yetiştiren eğitim-araştırma hastanelerinden biri olduğunu söyledi. Hastanede, pediatri ve çocuk cerrahisi uzmanlığı eğitimi yanı sıra üst ihtisas olarak pediatrinin tüm yan dalları ve çocuk kalp damar cerrahisi yan dal uzmanlığı eğitimi de verildiğini belirtti. İzmir İl Sağlık Müdürü Op. Dr. M. Burak Öztop konuşmasının sonunda, Kongrenin hazırlanmasında emeği geçenlere ve katılımcılara teşekkür etti.


SBÜ İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Tanju Çelik de konuşmasında, bilimsel kongreye çok sayıda ulusal ve uluslararası akademisyenlerden yaklaşık bin kişinin katıldığını ifade etti. Çocuk sağlığı ve hastalıkları hekimleri ve çocuk hemşirelerine yönelik toplam altı kurs ve pediatri alanında güncel gelişmeler, aşılar, beslenme, mekanik ventilasyon desteği gibi çocuk sağlığını ilgilendiren temel konuların ele alınacağını açıkladı.


Kongreye yaklaşık bin kişi katıldı. Uluslararası 2. Dr. Behçet Uz Çocuk Kongresi'nin 4 gün devam edeceği ve 6 kursun sonunda sertifika verileceği bildirildi. - İZMİR

Behçet Uz, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 08:59 Kaynak: İHA
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