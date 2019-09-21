Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi - Ankara Valisi Vasip Şahin

Ankara Valisi Vasip Şahin, "Bizim Anadolu gibi bir coğrafyada, medeniyetlere beşiklik yapmış ve değişik milletleri misafir etmiş coğrafyada oluşan birikimin, tecrübenin ve zenginliğin sadece coğrafi işaret ile işaretlenmesi yetmez. Bunun bir de hikayesini, geçmişini de insanlığa anlatmamız lazım." dedi.

ATO Congresium'da gerçekleştirilen "2. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi"nde "Yerel Yönetimlerin Coğrafi İşaretlerin Korunmasındaki Rolü" konulu panel düzenlendi. Panelin açılış konuşmasını Ankara Valisi Vasip Şahin ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yaptı.

Vali Şahin, açılış gününde yaşanan coşkunun, 3. günün sonunda da devam etmesinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Coğrafi işaretli ürünlerin korunması için yerel yönetimlerin aktif rol üstlenmesi gerektiğinin altını çizen Şahin, "İşin diğer boyutu itibarı ile de yerel yönetimlerin hem vatandaş hem katılımcılar tarafından harekete geçirilmesi bir başka olgudur. Karşılıklı etkileşimin olması gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.

Şahin, valilik olarak söz konusu çalışmaların her noktasında aktif rol aldıklarını kaydederek, şunları söyledi:

"Coğrafi işareti sadece bir tescilden veya bir marka değerinin oluşmasından ya da mevcut değerin korunmasından ibaret görmemek lazım. Bir kültürün taşıyıcısıdır. Bizim Anadolu gibi bir coğrafyada, medeniyetlere beşiklik yapmış ve değişik milletleri misafir etmiş coğrafyada oluşan birikimin, tecrübenin ve zenginliğin sadece coğrafi işaret ile işaretlenmesi yetmez. Bunun bir de hikayesini, geçmişini de insanlığa anlatmamız lazım. Bunun içerisinden çok büyük belgeseller, çok anlamlı ve etkileyici filmler çıkacaktır."

Türk kültürünün toplumun her kesimi tarafından sahiplenilmesi gerektiğini vurgulayan Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün bizim Manisa'nın meşhur üzümü, Avrupa raflarında 'Sultanas üzümü' diye geçiyor ve Yunanlar buna sahip çıkmış. Neredeyse baklavayı da sahiplendiler. Sarmamız da dahil, Yunanlar ya da başka milletler tarafından sahiplenilmeye başlanılmış. Belki biz bu yolda biraz geciktik ama hamdolsun farkına vardık ve farkındalık gelişti."

"Somut olmayan kültür mirasımızı da coğrafi işaretle tescil edebiliriz"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise Türkiye'nin her bölgesinin ayrı bir lezzete sahip olduğunu, milletin kendi değerlerinin ve lezzetlerinin farkında olması gerektiğini ifade etti.

Yavaş, Beypazarı Belediye Başkanı olduğu dönemde ürün tescili ile ilgili bir çalışmasını hatırlatarak, "2002 yılında Türkiye'de ilk kez bir yörenin ürünleri için tescil başvurusunda bulunmuş ve o dönemde Beypazarı'nın ürünlerini, devletimizin kurallarını tescilleyen Resmi Gazete'de yayınlatarak medyada geniş yer bulmuştuk." dedi.

Coğrafi işaretli ürünlerin tescillenmesi ile kültürün tarihe daha net biçimde yazıldığını kaydeden Yavaş, şunları söyledi:

"Ankara'da şu anda 12 tane tescilli ürün var ve bu çok az. En az 70-80 tane olması lazım. Şöyle de bir yanlışlık yapıyoruz, coğrafi işaret dediğimiz zaman sadece tattığımız şeyler değil, somut olmayan kültür mirasımızı da coğrafi işaretle tescil edebiliriz. Somut olmayan kültür mirası, bana göre hepsinden daha önemlidir."

TRT 1 Ana Haber Spikeri Işıl Açıkkar'ın moderatörlüğünü yaptığı panele, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve Kalecik Belediye Başkanı Duhan Kalkan konuşmacı olarak katıldı.