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Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi'ne Çorum'dan katılım

1 saat önce

Ankara Ticaret Odası tarafından ( ATO ) bu yıl 2. düzenlenen Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi başladı.

Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi'ne Çorum'dan katılım, System.String[]

Ankara Ticaret Odası tarafından ( ATO ) bu yıl 2. düzenlenen Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi başladı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın açılışını yaptığı zirve renkli etkinliklere sahne oldu.


Çorum'dan da katılım sağlandığı zirvede Valilik, OKA ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliğinde coğrafi işaretleri alınan ve adaylık işlemleri devam eden Çorum leblebisi, Oğuzlar cevizi, Kargı tulum peyniri, Osmancık pirinci, Mecitözü Halk Eğitim Merkezi tarafından üretilen doğal taş ile naturoil doğal ürünler tanıtıldı. Stantları ziyaret edenlere Çorum'un yöresel ürünleri tattırıldı.


Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi'nin açılışında bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Son zamanlarda her alanda millileşme gayreti içindeyiz ve teknolojiden tarıma birçok konuda büyük mesafeler kat ettik. İşe tohumdan başladık. Ata tohumu konusunda önemli adımlar attık. Bugünlerde gerçekleştirilen TEKNOFEST ile milli teknoloji hamlesi yapıyoruz. İnsanımızın kendi başarabileceklerine ve ülkemizin sunduğu potansiyele olan inancı tazelendi" dedi.Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türk Patent ve Marka Kurumu'nun coğrafi işaretlerin tescilini ve tescil sonrası işlemleri yerine getirdiğini hatırlatarak, "Bugün itibariyle 81 ilimizde toplam 446 tescilli ürünümüz var. İşlemleri devam eden başvuru sayısıysa 428 il bazındaki detaylı bilgi ve istatistikleri, kurumumuzun hazırladığı dijital platformdan kolaylıkla elde edebilirsiniz. Yaptığımız hesaba göre ülkemizde tescil edilebilir 2 binin üzerinde potansiyel coğrafi işaret bulunuyor. Tabi tescillerin sayısı önemli olmakla birlikte, tescillenen ürünlerin sağladığı katma değer de bir o kadar önemli" diye konuştu. - ÇORUM

Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Ticaret Odası, Emine Erdoğan, Çorum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 04:31 Kaynak: İHA
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