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Uluslararası Covıd-19 Salgını Sürecinde Eğitim İçin Yeni Normlar Kongresi-Iı - Son Dakika

Uluslararası Covıd-19 Salgını Sürecinde Eğitim İçin Yeni Normlar Kongresi-Iı

23.06.2021 21:05
Uluslararası Covıd-19 Salgını Sürecinde Eğitim İçin Yeni Normlar Kongresi-Iı, System.String[]

Genel Müdür Dalkıran yaptığı konuşmada, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın çocukları için yapılan çalışmalara değindi.

Genel Müdür Dalkıran yaptığı konuşmada, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın çocukları için yapılan çalışmalara değindi.

Yurt dışında yaşayan çocuklarımıza EBA'ya erişim imkanı tanıdıklarını ifade eden Genel Müdür Dalkıran, "Eğlenerek öğrenmenin kalıcılığı fikrinden yola çıkarak yurt dışında yaşayan vatandaş ve soydaşlarımızın çocuklarının Türkçe ve Türk Kültürü ile bağlarını güçlendirmek üzere Türk Kültürü etkinliklerine, Türkiye'nin önde gelen kültürel ve turistik mekanlarına ait görsellere yer verilen 'Seyyah' adlı bir oyun hazırlandı. Bu oyun Apple App Store, Google Play Store ve EBA'ya yüklenerek hem Türkiye'deki hem yurt dışındaki çocuklarımızın kullanımına sunuldu. " dedi.

Salgın sürecinde ailelerin çocukları ile normalde olduğundan çok daha fazla zaman geçirmeye başladığını hatırlatan Genel Müdür Dalkıran, "Buradan hareketle 'Yuvamızda Sevgi Var; Neşe Var! ' isimli bir proje başlattık. Projede, anne ve babaların çocuklarıyla nitelikli zaman geçirme ve eğlenceli etkinlikler yapma konusunda farkındalık kazanmaları amaçlanmaktadır. Oyunlarla çocukların fiziksel, zihinsel, sosyal ve dil gelişimine katkı sağlanacaktır. Aynı zamanda Türk Kültürü ve Türkçe'nin eğlenerek öğretilmesi sağlanarak yurt dışındaki Türk toplumu ile ülkemiz arasındaki bağın güçlendirilmesi hedeflenmektedir. 2021 yılında başlatılan ve 1 yıl sürecek proje 40 farklı ülkede 65 yurt dışı temsilciliğimizde uygulanmaya başlanmıştır. " diye konuştu.

Genel Müdür Dalkıran bu faaliyetlerin yanı sıra Bakanlığımız tarafından hazırlanan Eğitimle Başardım, Eğitimle Başaracağım Projesi, Sözlü Edebiyat Ürünlerinden Seçkiler Hazırlanması, E-Pub Formatında Müzik Kitabı Hazırlanması, EBA Radyo-Uzun Yol Misafirleri ve Plastiksiz Okul Hareketi Projelerinin de devam ettiğini ifade etti.

Uluslararası Covıd-19 Salgını Sürecinde Eğitim İçin Yeni Normlar Kongresi-Iı

Eğitim Bilişim Ağı, Türk kültürü, oyunlar, Türk, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Uluslararası Covıd-19 Salgını Sürecinde Eğitim İçin Yeni Normlar Kongresi-Iı - Son Dakika


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