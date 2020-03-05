Uluslararası Çubuk Belediyesi Açık Satranç Turnuvası protokolü imzalandı - Son Dakika

Ankara'nın Çubuk ilçesinde Uluslararası Çubuk Belediyesi Açık Satranç Turnuvası protokolü imzalandı.

Çubuk Belediyesi Başkanlık binasında düzenlenen törende, bu yıl altıncısı düzenlenecek turnuva için Çubuk Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu arasında protokol yapıldı.

Törene Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, Çubuk Belediye Başkan Yardımcısı Lokman Kılıç, Türkiye Satranç Federasyonu Ankara İl Temsilcisi Engin Güleç, Türkiye Satranç Federasyonu Çubuk Temsilcisi Veysel Kılıçarslan, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Seyda Topal ve kurum müdürleri katıldı.

Bu yılda yoğun katılımlı ve bol hediyeli bir turnuva düzenleyeceklerini belirten Başkan Demirbaş, uluslararası satranç turnuvasının şimdiden hayırlı olmasını söyledi.

Federasyonu Başkanı Tulay da Ankara'da ilk uluslararası turnuvaya Çubuk'ta başladıklarını anımsattı.

Çubuk'ta düzenlenen turnuvanın hem illere hem de ilçelere örnek teşkil ettiğini hatırlatan Tulay, "Bizim için Çubuk'ta düzenlediğimiz turnuva çok kıymetli. Burası çok örnek teşkil etti. Buradan sonra birçok belediye satranç turnuvalarına destek verdi. Şu an devam eden 10'un üzerindeki turnuvada esasen Çubuk'un çok emeği var." dedi.

Düzenledikleri çok büyük ulusal ve uluslararası turnuvalar olduğunu kaydeden Tulay, şunları söyledi:

"Bunlardan bir tanesi sömestr tatilinde düzenlediğimiz Türkiye yaş grupları ve emektarlar turnuvasıdır. Onu çok güzle bir şekilde sonuçlandırdık. Sayın Bakanımızın katılması da bizi ayrıca gururlandırdı. Hemen arkasından ulusal turnuvalarımıza devam ediyoruz. Şuan Ankara'da Türkiye kadınlar satranç şampiyonasını yapıyoruz. Ayrıca uluslararası turnuvalarda Türkiye'yi temsil edecek milli takım sporcularımızın hazırlıkları devam ediyor. Bunların yanında bizim başka bir başlık altında yerel yönetimlerimizin desteklediği uluslararası satranç turnuvalarımız var. Belki de Türk satrancının bugün bu noktaya gelmesinde en önemli etkenlerden birisi budur. Özellikle bunların içerisinde Uluslararası Çubuk Açık Satranç Turnuvasını açmak istiyorum. Çünkü Ankara'da yaptığımız ilk uluslararası turnuvaydı ve Çubuk örnek teşkil ederek bir çok ile bu güzel atmosferi yaymamıza neden oldu. Çubuk'tan sonra bir çok ilimiz ve ilçemiz bu turnuvalardan düzenlemeye başladılar. En çok lisanslı sporcuya sahip federasyonuz. Şuan 945 bin lisanslı sporcumuz var. Hedefimizin bir milyon olduğunu söylemiştik ve 2020 yılı içerisinde de bu sayıya ulaşacağız inşallah."

Tulay, Ağustos ayında yapılacak turnuvanın daha öncekiler gibi büyük ses getireceğini ve turnuvaya 15'den fazla ülkeden 800'e yakın sporcu beklediklerini sözlerine ekledi.