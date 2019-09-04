Son Dakika Haberleri: Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivali
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Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivali

1 saat önce

Ankara'nın Çubuk ilçesinde kadınlar, bu yıl 14'üncüsü 5-8 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivali için hazırlıklarını sürdürüyor.

Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivali, System.String[]

Ankara'nın Çubuk ilçesinde kadınlar, bu yıl 14'üncüsü 5-8 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivali için hazırlıklarını sürdürüyor.

Çubuk Eğitim Gönüllüleri Dernek Başkanı Hatice Erkan, festival için kadınların gece gündüz çalıştığını belirtti.

İlçede her evde hummalı bir hazırlığın sürdüğünü dile getiren Erkan, derneklerinin atölyesinde de 15 kadının, bazlama, gözleme, yufka, tahrana, erişte, baklava, sarma ve mantı gibi ürünlerin yapımını sürdürdüğünü kaydetti.

Festivalin ilçeye, özellikle de kadınlara ekonomik anlamda katkı sağladığı ifade eden Erkan, "Festivalde 4 gün boyunca bütün bu ürünleri pazarlayacağız. Hem ilçemizin tanıtımını yapmış olacağız hem de gelen misafirlerimize yöresel lezzeterimizi tattıracağız." dedi.

Annelerinden öğrendikleri yöresel lezzet yapımı geleneğini sürdürdüklerini belirten Perihan Reçber, festival için hazırlıklarının tüm hızıyla sürdüğünü belirtti.

Nazik Ayaz da, festivale hazırlık için gönüllü olarak çalışığını kaydetti.

Festival için yaprak sarması hazırladıklarını belirten Şefika Tuğluca, yaptıkları ürünlerin festivalde satışını yapacaklarını ifade etti.

Ankara, Eylül, Çubuk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 05:40 Kaynak: AA
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