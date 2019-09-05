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Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivali

2 saat önce

Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivali için Slovakya'dan ve Bosna Hersek'ten gelen heyet, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ı makamında ziyaret etti.

Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivali, System.String[]

Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivali için Slovakya'dan ve Bosna Hersek'ten gelen heyet, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ı makamında ziyaret etti.

Bu yıl 14. düzenlenen festival için Türkiye'ye gelen heyet, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Slovakya'nın Sabinov Şehri Belediye Başkanı Andrea Turcanova, kardeş şehirleri Çubuk'ta bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Yaklaşık 10 kişilik bir ekiple Çubuk'taki festival için geldiklerini belirten Turcanova, kendisinin de geçtiğimiz yıl seçildiğini hatırlatarak, kardeş şehir Çubuk'a ilk ziyaretleri olduğunu söyledi.

Bundan sonra iki şehir arasındaki ilişkileri daha çok artırmak istediklerini anlatan Turcanova, şöyle konuştu:

"Başkanımıza, ekibine ve Çubuk halkına çok teşekkür ediyoruz. Bizi burada çok güzel ağırladılar. Festival süresince ilçede çeşitli etkinliklere katılacağız ve çeşitli temaslarda bulunacağız. Ben inanıyorum ki burada ülkemizi ve kültürümüzü en iyi şekilde tanıtacağız ve bizde Çubuk halkını en iyi şekilde tanıyacağız. Bizleri kabul ettiği için belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz."

Daha sonra konuşan Bosna Hersek'in Mağlaj Belediye Başkanı Miksat Mahmutaqi da kendilerinin Çubuk ile kardeş şehirde öte bir bağlarının olduğunu söyledi. Daha önceki yıllarda Çubuk'a birkaç kez daha geldiğini hatırlatan Mahmutaqi, Çubuk'u ve Çubuk halkını çok sevdiklerini kaydetti.

En zor anlarında Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Çubukluların desteklerini gördüklerini aktaran Mahmutaqi, "İnşallah bundan sonra ikili ilişkilerimizi daha da çok artıracağız. Belediye Başkanımız Sayın Baki Demirbaş'ı seçimden sonra ilk defa ziyaret ediyoruz. Ancak kendilerini daha önceden de tanıyoruz. Kendilerini ve ekiplerini en yakın zamanda Mağlaj'a bekliyoruz." diye konuştu.

Ziyaretten dolayı teşekkür eden Belediye Başkanı Demirbaş ise "Evinize hoş geldiniz. Sizleri burada görmek ve ağırlamaktan son derece mutluyuz. İnşallah bu kardeş şehir ilişkilerini daha da çok artırarak devam ettireceğiz." dedi.

Festivalin bereketli ve sorunsuz bir şekilde geçmesi için tüm ekibi ile birlikte çalıştıklarını dile getiren Demirbaş, Çubuk'un her şeyi ile festivale hazır olduğunu belirtti.

Başkan Demirbaş, hem ilçenin hem de ülkenin tanıtılması amacıyla yapılan bu kültürel organizasyonlara destek olanlara teşekkür etti.

Bosna - Hersek, Baki Demirbaş, Slovakya, Çubuk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 03:56 Kaynak: AA
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