Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivali iptal edildi - Son Dakika

Ankara'nın Çubuk ilçesinde daha önce 14 kez düzenlenen "Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivali", bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yapılamayacak.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, AA muhabirine, ilçede dünyaca ünlü turşuların üretiminin tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.

Herkesi turşu başta olmak üzere yöresel ürünlerden almaya ve doğal güzelliklerini gezmeye Çubuk'a beklediklerini belirten Demirbaş, şöyle konuştu:

"Bilindiği üzere dünya genelinde gerek ulusal gerekse uluslararası pek çok fuar, festival ve karnaval gibi insanların yoğun katılımıyla gerçekleştirilen etkinliklerin, etkisi gün geçtikçe artan ve birçok can kaybına sebebiyet veren Kovid-19 salgını nedeniyle ertelendiği ya da iptal edildiği müşahede edilmektedir. Bu nedenle 'Dünyanın tek turşu festivali Çubuk'ta' sloganıyla 2005 yılında yapılmaya başlanılan ve adeta ilçeyle özdeşleşen festivalimizi biz de bu yıl düzenlememeye karar verdik. Festivali düzenlemek için son günlere kadar tüm hazırlıklarımız devam etmişti ancak Kovid-19'daki artış nedeniyle başta halk sağlığı olmak üzere kişisel sağlığımızı daha çok gözetmemiz gerektiği bugünlerde, yeni risklerin ortaya çıkmasını engellemek adına festivalimizi bir yıl sonra daha sağlıklı, kapsamlı ve coşkusuyla gerçekleştireceğimize inanıyorum."